Проектът FREYJA: Европа изгражда собствен противоракетен щит срещу руската балистична заплаха

Европа стартира проекта FREYJA - съвместна инициатива на 10 държави за изграждане на собствена многостепенна система за противоракетна отбрана, която да намали зависимостта от външни партньори и да защитава континента от балистични ракети.

Проектът обединява водещи европейски отбранителни компании и украинския боен опит, като целта е до 2027 г. да бъде демонстрирано прихващане на руска балистична ракета с изцяло европейска система, която да бъде по-евтина, модулна и с независима производствена верига.

Украйна има ключова роля в FREYJA като системен интегратор, използвайки натрупания практически опит от войната за разработването и интеграцията на архитектурата за противоракетна отбрана.

Европа предприема амбициозна стъпка към изграждането на собствена многостепенна система за противоракетна отбрана, която да намали зависимостта от външни партньори и да защити континента от руските балистични ракети. Проектът FREYJA обединява десет държави, водещи отбранителни компании и украинския боен опит с цел до 2027 г. да бъде прехваната първата руска балистична ракета чрез изцяло европейска система, предава UNITED24 Media .

Руските балистични ракети, както и паралелната заплаха от Иран, представляват едно от най-сериозните предизвикателства пред сигурността на Европа. Украйна вече показа, че е способна да сдържа руските сили по суша и море, както и да прихваща над 90% от крилатите ракети и дроновете. Балистичните ракети обаче остават критична слабост. Както Украйна, така и Европа все още разчитат на външни партньори за защита срещу този вид заплахи. Именно това трябва да промени FREYJA.

Балистичните ракети се превърнаха в най-голямото предизвикателство пред украинската противовъздушна отбрана. През първите две седмици на юли 2026 г. Украйна не успя да прихване нито една руска балистична ракета. Причината е, че страната не разполагаше със западни ракети-прехващачи, способни да поразяват подобни цели. Не ставаше въпрос за неуспешни опити за сваляне, просто липсваха средствата, с които това да бъде направено.

Преди няколко месеца украинският президент Володимир Зеленски предложи създаването на европейска антибалистична коалиция, която да разработи собствена ракета-прехващач срещу балистични заплахи. Идеята не е Украйна самостоятелно да изгради такава система, а да обедини мощната европейска отбранителна индустрия и десетилетията технологичен опит с украинските иновации и способността за бързо разработване на нови решения.

С други думи, проектът има за цел да съчетае силните страни на всяка участваща държава, за да създаде защитен щит, способен да предпази Европа от руските балистични ракети. Това е особено важно, тъй като сегашната европейска архитектура за противоракетна отбрана остава силно зависима от външни партньори, когато става дума за балистични заплахи.

В момента Европа в голяма степен закупува способности за противоракетна отбрана, вместо да ги произвежда самостоятелно. Континентът не разполага с напълно суверенен противоракетен щит, а почти всяко ниво от архитектурата му за защита срещу балистични ракети зависи от неевропейски ракети-прехващачи и решения, вземани извън Европа. В резултат Европа няма система с контролирана собствена верига за доставки и възможност за независимо развитие.

Project FREYJA Explained: Europe’s Missile Shield Built with Ukraine — UNITED24 Media https://t.co/GgYZSNhC6W — Jean-Denis Rozenfeld (@JeanRozenf12490) July 15, 2026

Какво представлява проектът FREYJA?

Обявен в Париж на 13 юли и подкрепен от десет държави, FREYJA представлява паневропейска многостепенна архитектура за противоракетна отбрана, предназначена да открива, проследява, разпознава и прихваща балистични заплахи през всички етапи на техния полет.

Мащабът на проекта ясно показва, че става дума за голямо и изключително сложно техническо начинание, което изисква интеграция на множество системи. Именно затова още от първия етап FREYJA обединява широка коалиция от държави.

Основатели на инициативата са Швеция, Германия, Дания, Франция, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Обединеното кралство и Украйна. Заедно те формират ядрото на Антибалистичната коалиция.

Предвид мащаба на проекта към него вече са се присъединили и водещи европейски отбранителни компании:

Украйна - Fire Point (FP): ракета-прехващач FP-7.X и пускова установка; инициатор на проекта, технически интегратор и разработчик на ракетата и системата за изстрелване.

Дания - Weibel Scientific: радар GFTR-2100/48 за откриване и проследяване на цели.

Франция - Thales: далекобоен радар GM400 за наблюдение и проследяване.

Германия - Hensoldt: радари за ранно предупреждение и проследяване TRL-4D/TRML-4D.

Германия - Diehl: инфрачервени самонасочващи се глави и свързани системи за управление.

Италия - Leonardo: радар Kronos Land и потенциален производствен капацитет.

Норвегия - Kongsberg: команден център C2, системи за командване и управление и координация на интеграцията.

Испания - Sener Tactica: терминали за тактически обмен на данни (Data Link).

Швеция - Saab: радар Giraffe 4A за ранно предупреждение и проследяване.

Обединеното кралство: партньор, който ще отговаря за определени компоненти на ракетата-прехващач, като окончателното разпределение на задачите все още се уточнява.

Коалицията остава отворена за присъединяване на други европейски държави, готови да споделят технологии, да приемат отворена архитектура, да спазват общите стандарти за сигурност и да участват в устойчива производствена верига.

Концепцията е изцяло прагматична. Целта е цената на прихващането на една балистична ракета да бъде намалена четири до десет пъти спрямо съществуващите системи, като същевременно бъде изградена архитектура, способна да надживее всяка отделна технология, включена в нея. Системата е проектирана като отворена, модулна и разпределена между държавите участнички, така че загубата на един отделен елемент никога да не остави целия континент „сляп“. Вместо да създава зависимости, всеки участник допринася със способности, които укрепват системата като цяло.

Украйна заема централно място в проекта FREYJA по няколко причини. На първо място, украинската територия в момента понася най-мащабната ракетна кампания в Европа след Втората световна война, което предоставя реална представа за заплахите, с които трябва да бъде подготвена да се справи всяка европейска столица. В същото време Украйна се превърна в най-големия световен полигон за изпитване на технологии за противоракетна и противовъздушна отбрана в реални бойни условия. Преди пълномащабната руска инвазия малцина предполагаха колко ефективно западните оръжия могат да се представят в ръцете на украинските военни при реални бойни действия.

Поради това Украйна е определена за държава, системен интегратор на коалицията, като носи отговорността за интегрирането на цялата архитектура.

🇺🇦 FREYJA project, initiated by Ukrainian company Fire Point, will became the flagship initiative of the newly established European Anti-Ballistic Coalition. @FirePointUA



The new FP-7.x interceptor, being developed under the project, is set to be significantly cheaper and more… pic.twitter.com/m6NjrWdlww — DefPost (@defpostmedia) July 15, 2026

Как ще работи противоракетната система FREYJA

Системата е изградена върху многостепенна архитектура за противоракетна отбрана, способна да открива, проследява, разпознава и прихваща балистични заплахи през всеки етап от техния полет. За да функционира ефективно, архитектурата трябва да остане отворена, независима от който и да е отделен доставчик или държава и непрекъснато да може да бъде разширявана чрез модулни подобрения.

Всяка нова държава, която се присъедини към инициативата, разширява отбранителния щит чрез добавяне на нови способности за откриване, проследяване и прихващане. Коалицията определя тази концепция като „разпределена устойчивост“, няма един-единствен критичен елемент, чиято загуба би оставила целия континент без защита. Командните структури, сензорните мрежи и производствените мощности са целенасочено разпределени между държавите участнички. В същото време обратната връзка от реалните бойни действия позволява подобренията в системата да бъдат внедрявани в рамките на месеци, а не десетилетия, подход, който Украйна е усвоила по време на войната.

В завършения си вид системата ще функционира по следния начин:

Ранно предупреждение: Космически базирани и далекобойни сензори засичат изстрелването на вражеска балистична ракета.

Предупреждение към коалицията: Всички участващи държави получават незабавно известие за заплахата.

Първи слой на прихващане: Прави се първи опит за унищожаване на ракетата по време на полета ѝ към целта. При масирани атаки този етап намалява броя на ракетите, достигащи следващите линии на отбрана.

Прихващане в средната фаза на полета: Системата продължава да проследява целта, различава реалните бойни глави от примамките и извършва допълнителни опити за прихващане.

Крайна защита: Последният отбранителен слой защитава градове, гражданска инфраструктура и критични обекти чрез точкова противоракетна отбрана в заключителната фаза от полета на ракетата.

Цялата архитектура следва четири последователни функции:

Откриване → Проследяване → Разпознаване → Прихващане

Европа разполага с финансовите ресурси, индустриалния капацитет и научния потенциал, необходими за изграждането на подобна сложна архитектура. Украйна допринася с реален боен опит и способността да адаптира военните технологии с изключително висока скорост.

FREYJA project: Ukraine developing missiles and launchers, seeking radar support from partners https://t.co/zVjhRAbcEP pic.twitter.com/5tSqTlezGo — Ukrinform-EN (@Ukrinform_News) July 15, 2026

Как ще бъде реализиран проектът FREYJA

Украйна е инициатор и оперативен лидер на проекта, тъй като вече пет години защитава въздушното си пространство от балистични ракетни атаки по време на пълномащабната война. Киев определя оперативните изисквания въз основа на реалните заплахи, разработва сценарии за изпитания, координира работата между държавните институции, системния интегратор и международните партньори, както и предоставя практически боен опит чрез непрекъснатото използване на системите на фронта.

За управлението на проекта е създаден специален Управителен комитет, който представлява най-висшия орган за вземане на решения в рамките на коалицията. Той определя приоритетите, одобрява отделните етапи на проекта, управлява рисковете, разрешава разширяването на инициативата и урежда възникнали спорове между партньорите.

Правителствата на партньорските държави, засега девет на брой, осигуряват политическата подкрепа и необходимите ресурси. Сред техните отговорности са издаването на национални разрешения и експортни лицензи, мобилизирането на местната отбранителна индустрия и гарантирането на финансирането за изграждането на бъдещия европейски противоракетен щит.

Компанията Fire Point изпълнява ролята на технически интегратор на проекта. Тя разработва пътната карта за изпълнение, определя техническата архитектура, ръководи интеграцията на ракетата-прехващач и пусковата установка и координира работата на всички участващи организации.

Водещите европейски отбранителни компании осигуряват технологии, производствени мощности, инженерна експертиза и научноизследователска подкрепа през целия период на реализация.

Коалицията очаква първият етап на FREYJA да доведе до създаването на пилотна конфигурация, която да демонстрира съвместимостта между националните компоненти и да постави основите за разгръщането на системата в мащабите на целия европейски континент.

Крайната цел на инициативата е до 2027 г. първата руска балистична ракета да бъде прихваната от изцяло разработена, произведена и управлявана от европейски държави система за противоракетна отбрана. Натрупаният от Украйна опит в различни направления на военното технологично развитие по време на войната показва, че тази цел е постижима.