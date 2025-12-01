Какви ще бъдат Джордж, Шарлот и Луи, когато принц Уилям стане крал

К огато един ден принц Уилям наследи баща си крал Чарлз III и на свой ред стане крал, той няма да бъде единственият член на кралското семейство с промяна в титлата, пише списание PEOPLE.

След смъртта на Чарлз, Уилям незабавно ще стане монарх и ще избере тронно име. Той ще трябва да вземе и важни решения относно трите си деца от Катрин, принцесата на Уелс: принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Присъждането на титли е практика на векове в кралското семейство. Например традицията най-големият син на монарха да получава титлата Принц на Уелс датира чак от 1301 г., според експерта по кралски протокол Debrett’s.

Уилям и Кейт може да не бъдат принудени да вземат важни решения веднага. Тъй като Джордж, Шарлот и Луи са съответно едва на 12, 10 и 7 години, ако Уилям се възкачи на трона в близките години, може да мине време, преди семейството да реши как да процедират. Всъщност много титли се дават на сватбен ден или когато член на кралското семейство навърши пълнолетие.

И така – какви титли могат да получат принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, когато баща им стане крал?

Принц Джордж

В момента, в който Уилям стане крал, най-големият му син, принц Джордж, ще наследи няколко титли. Според кралската традиция Джордж моментално ще стане херцог на Корнуол. Той автоматично ще наследи и други титли, включително шотландската титла херцог на Ротсей. Джордж вероятно ще бъде удостоен и с титлата Принц на Уелс, макар че това може да зависи от възрастта му и семейното му положение към момента, в който баща му се възкачи на трона.

Принц Уилям беше на 40 години и женен, когато крал Чарлз стана монарх, и така получи титлата почти веднага. Възможно е обаче Уилям да реши да изчака синът му да навърши пълнолетие или да му даде титлата на сватбения му ден, ако той все още не е женен.

Заедно с титлата Принц на Уелс идват и други, включително граф на Честър. Но титлата на Уилям „херцог на Кеймбридж“ няма автоматично да премине към Джордж – тя ще се върне към Короната и може да бъде дадена на друг.

Принцеса Шарлот

В сравнение с братята си за Шарлот има значително по-малко възможни титли. Херцогските титли се дават само на мъже, а единственият начин жена да стане херцогиня е да се омъжи за херцог.

Единствената значима титла, която е достъпна за Шарлот, е Кралска принцеса. Тази доживотна титла е изцяло почетна, но е най-високата чест, която може да бъде дадена на жена от кралското семейство. Според Debrett’s само седем принцеси са я носили от създаването ѝ през 1642 г. от крал Чарлз I за неговата дъщеря, принцеса Мери. В момента титлата се държи от единствената дъщеря на кралица Елизабет – принцеса Ан.

Но титлата трябва да бъде овакантена, за да може Шарлот да я наследи, което означава, че тя не може да стане Кралска принцеса, докато принцеса Ан е жива.

Принц Луи

Както и сестра му, Луи също няма автоматично да получи титли, когато баща му стане крал. Но като мъж в линията на наследяване, има много повече възможности. Най-очевидната е титлата херцог на Йорк, която традиционно се дава на втория син на монарха още от 1474 г., според Debrett’s. Бащата на кралица Елизабет, крал Джордж VI, е бил известен като херцог на Йорк преди неочакваното абдикиране на по-големия му брат, крал Едуард VIII, през 1936 г.

Но скандалът около братът на крал Чарлз – бившия принц Андрю, който беше лишен от херцогската си титла и другите си кралски титли, включително принц, през октомври 2025 г. – кара някои да смятат, че титлата Йорк е „опетнена“ и няма да бъде преназначавана в бъдеще. Вероятно ще зависи от това кои титли ще бъдат свободни и подходящи, когато дойде време Луи да получи собствена херцогска титла.