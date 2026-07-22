България

Апелативният съд разглежда присъдата на Омар Аднан за смъртта на двамата полицаи в Бургас

Близките на загиналите служители на МВР и прокуратурата настояват за по-тежко наказание за сирийския гражданин, осъден на 20 години затвор

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 07:32
Апелативният съд разглежда присъдата на Омар Аднан за смъртта на двамата полицаи в Бургас
Държавното обвинение и близките на загиналите полицаи ще поискат по-тежко наказание за подсъдимия   
Източник: БГНЕС

Д елото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, признат за виновен за смъртта на двама бургаски полицаи при тежката катастрофа с автобус, превозващ нелегални мигранти, влиза във втора съдебна инстанция.

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Апелативният съд в Бургас ще разгледа жалбите срещу присъдата, постановена от Окръжния съд в Бургас. Държавното обвинение и близките на загиналите полицаи ще поискат по-тежко наказание за подсъдимия, който през април тази година беше осъден на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

  • Какво прие първата инстанция

Според решението на Бургаския окръжен съд Омар Аднан е извършил умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение.

Съдът прие, че сирийският гражданин е управлявал автобуса със скорост от 78 км/ч, не е изпълнил подадените полицейски сигнали за спиране и е продължил движението си, въпреки преследването от служители на МВР.

При навлизането в кръговото кръстовище „Трапезица“ автобусът помита полицейски автомобил, при което загиват двамата служители на реда.

Според магистратите действията на подсъдимия са били съзнателни и са довели до трагичния резултат.

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  • Трагедията, която потресе България

Катастрофата стана на 25 август 2022 г. в Бургас и предизвика силен обществен отзвук.

Автобусът, управляван от Омар Аднан, превозвал десетки нелегални мигранти, преминали незаконно през българо-турската граница. След опит на полицейски екипи да спрат превозното средство, шофьорът отказал да се подчини на разпорежданията и предприел бягство.

Преследването завърши трагично в района на кръговото кръстовище „Трапезица“, където автобусът се вряза в патрулен автомобил.

На място загинаха двамата полицейски служители Йордан Илиев и Атанас Градев, изпълнявали служебните си задължения. След удара автобусът се блъсна в спирка на градския транспорт, а част от превозваните мигранти пострадаха.

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  • Какво следва

Апелативният съд ще прецени дали наложеното наказание е справедливо или следва да бъде изменено.

Ако магистратите приемат доводите на прокуратурата и на близките на загиналите полицаи, присъдата може да бъде увеличена. Ако бъде потвърдена, делото ще може да продължи пред Върховния касационен съд, при наличие на законови основания за касационно обжалване.

Случаят се превърна в един от най-знаковите процеси, свързани с нелегалната миграция през България, след като трагедията постави на дневен ред въпросите за преследването на каналджийските мрежи и безопасността на служителите на реда при подобни операции.

Редактор: Василена Василева
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