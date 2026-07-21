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Ужасяваща буря минава през Чили, най-малко 10 загинали

Властите определят бедствието като най-тежкото в региона за последните 40 години

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 14:46
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Б роят на жертвите на ужасната буря, която обхвана голяма част от Чили, достигна 10 души, съобщи Националната служба за предотвратяване на бедствия, цитирана от агенция ЕФЕ.

Президентът Хосе Антонио Каст вчера посети най-тежко засегнатия регион Кокимбо, където обяви бедствено положение. Същата мярка беше въведена и за региона Атакама.

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Властите предупредиха, че броят на загиналите може да нарасне, тъй като полицията разследва случаи на още четирима души, определени като предполагаеми жертви.

Бедстващи след бурята в Чили
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По данни на  агенцията за противодействие на бедствия при стихията са били ранени 17 души, 2422 са били евакуирани, а над 100 хиляди са изолирани, основно в регионите Атакама и Кокимбо, където прелели реки и затворени пътища прекъснаха достъпа до редица населени места.

Министерството на здравеопазването обяви здравна тревога в двата региона заради прекъснатото водоснабдяване. Въоръжените сили вече са изпратили първа пратка с шест тона хуманитарна помощ.

"Съжаляваме за смъртта на десет наши сънародници, някои от които са загинали, докато са помагали на други. Това ни задължава да призовем всички спасители и екипи на първа линия да се грижат и за собствената си безопасност", заяви президентът Каст.

Той определи бедствието като безпрецедентно, тъй като едновременно са се проявили силни ветрове, проливни дъждове и бурно море, засегнали по различен начин десет региона на страната.

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Според последните данни са разрушени 76 жилища, 2121 са получили тежки повреди, близо 17 000 са с по-леки щети, а състоянието на още 888 все още се оценява.

"Регионът буквално е затънал в кал и все още има ситуации с висок риск за населението", заяви губернаторът на Кокимбо.

Властите определят бедствието като най-тежкото в региона за последните 40 години.

Заради кризисната ситуация учебните занятия днес и утре се отменят в държавните и частните училища в регион Кокимбо и в части от регионите Атакама, Валпараисо и столичния окръг Сантяго.

Бурята, свързвана с климатичния феномен Ел Ниньо, започна миналата седмица в южната и централната част на страната и постепенно се придвижи на север със силни ветрове със скорост до 160 км/ч. Тя причини наводнения, свлачища, разрушени пътища, както и прекъсвания на тока и водоснабдяването.

Според прогнозите неблагоприятните метеорологични условия ще се запазят до края на тази седмица.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Атанаси Петров    
Чили буря бедствие жертви
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