Мощна буря помете Петрич, щети и паднали дървета

Нашествие на огромни скакалци у нас, опасни ли са

Йотова за американските самолети: Разполагането им у нас не ни прави част от военните действия в Иран

Асен Василев привлече вниманието с необичайна вратовръзка по време на дебатите за бюджета

Ножаров: До 2028 г. България ще плаща 2 млрд. евро лихви по дълга

Б уря, придружена от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и общината. От квартал 37 е подаден сигнал до Аварийно звено-Петрич за паднало дърво върху два паркирани автомобила, каза пред БТА Кирил Стойков, секретар на Общината и ръководител на Аварийно звено-Петрич.

По първоначална информация няма пострадали хора, но по превозните средства са нанесени значителни материални щети.

„Все едно сме били на война“: Пловдив се събуди в разруха след най-тежката си буря

Екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Районното управление на МВР – Петрич и Аварийното звено към Община Петрич обхождат участъци от града и населените места в общината, за да разчистват паднали дървета и клони от пътното платно и да оказват съдействие при необходимост.

Сигнали за паднали дървета и клони са получени от различни части на общината, включително от град Петрич и селата Беласица и Марикостиново. На места движението остава затруднено, като екипите работят по поетапното възстановяване на нормалната проходимост на пътищата. По улиците има паднали клони и дървета, а на места контейнери за смет са изместени върху пътното платно.

Активираха BG-Alert за мощна буря тази нощ в Благоевградско

От институциите призовават водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с усложнената пътна обстановка.