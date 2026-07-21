Зеленски уволни главнокомандващия Сирски

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски и назначава не негово място командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, предаде "Франс прес".

"Реших, че новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна ще бъде Михайло Драпато ... Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украйна на фронта", написа Зеленски в Телеграм.

Политическа криза и протести в Украйна, Зеленски е притеснен

Решението си президентът на Украйна взе на фона на ескалиращи протести в редица градове след оставката на Михайло Федоров от поста на министър на отбраната. Според украинските медии реформаторът Федоров е бил уволнен заради конфликта му с традиционалиста Сирски.

Зеленски заяви, че "чува какво казват хората и е разговарял както с Федоров, така и с главнокомандващия на армията", съобщи ДПА.

Във видеообръщение в събота вечерта украинският държавен глава каза, че се обмислят решения относно армията, но не разкри повече подробности по въпроса.

Сирски е главнокомандващ на украинските въоръжени сили от февруари 2024 г. В понеделник от командването на украинската армия дори официално опровергаха спекулации за уволнението му.

Украйна преструктурира властта си: Ето кой е новият кандидат за министър на отбраната

В четвъртък по време на пресконференция Федоров обвини Сирски, че е принудил Зеленски да избира между двамата.

„Президент във военно време не би трябвало да бъде поставян пред подобен избор“, отговори на този коментар на свой ред Зеленски, като призова и двамата към „единство“.

Поста на министъра на отбраната на Украйна временно пое в петък офицерът от разузнаването Евген Хмара.