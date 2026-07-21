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Зеленски уволни главнокомандващия Сирски

Зеленски: Реших, че новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна ще бъде Михайло Драпато

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 23:36
Зеленски уволни главнокомандващия Сирски
Източник: БГНЕС

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски и назначава не негово място командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, предаде "Франс прес". 

"Реших, че новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна ще бъде Михайло Драпато ... Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украйна на фронта", написа Зеленски в Телеграм. 

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Решението си президентът на Украйна взе на фона на ескалиращи протести в редица градове след оставката на Михайло Федоров от поста на министър на отбраната. Според украинските медии реформаторът Федоров е бил уволнен заради конфликта му с традиционалиста Сирски.

 Зеленски заяви, че "чува какво казват хората и е разговарял както с Федоров, така и с главнокомандващия на армията", съобщи ДПА.

Във видеообръщение в събота вечерта украинският държавен глава каза, че се обмислят решения относно армията, но не разкри повече подробности по въпроса.

Сирски е главнокомандващ на украинските въоръжени сили от февруари 2024 г. В понеделник от командването на украинската армия дори официално опровергаха спекулации за уволнението му.

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В четвъртък по време на пресконференция Федоров обвини Сирски, че е принудил Зеленски да избира между двамата. 

„Президент във военно време не би трябвало да бъде поставян пред подобен избор“, отговори на този коментар на свой ред Зеленски, като призова и двамата към „единство“.

Поста на министъра на отбраната на Украйна временно пое в петък офицерът от разузнаването Евген Хмара.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Володимир Зеленски Олександър Сирски Украйна
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