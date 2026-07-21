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Отчаяние в Русия: Позволете ми да се сбогувам със сина си

Роднините са се събрали на контролно-пропускателния пункт, за да се сбогуват

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 20:10
Отчаяние в Русия: Позволете ми да се сбогувам със сина си
Източник: EPA/БГНЕС

"Погребах съпруга си, позволете ми да се сбогувам със сина си!“

Това вика една отчаяна майка във видео разпространено във социалните мрежи в Русия, предава "Фокус“.

Видеото е заснето на 21 юни. Тогава група заловени дезертьори е превозена от разпределителния пункт на военна част 42716 във Верхняя Пишма към фронта. Става дума за военнослужещи, обявени за самоволно отсъстващи и подлежащи на наказание в съда, но които не желаят да се върнат на фронта.

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Роднините са се събрали на контролно-пропускателния пункт, за да се сбогуват и да предадат лични вещи на близките си, или да се опитат да стигнат до тях с адвокат, но не им е била дадена такава възможност. Жените са се хванали за ръце и са блокирали пътя на автобуса.

"Откарват дезертьори, никой не иска да отиде там!“, казва жената във видеото.

В крайна сметка някои успяват да предадат лични вещи на войниците, след което около двадесет мъже са били отведени сред отчаяните викове на родните им.

В други видеа от последните месеци се вижда как войници отвеждат мъже от провинцията към фронта с военни автобуси. Хора са принуждавани да подписват договори с армията, защото дължат пари или след дребни нарушения, като неспазване на пътните правила, битови скандали или притежание на малки количества наркотици. 

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Задържаните са подлагани на сериозен натиск. Заплашват ги с дългосрочни присъди, физическо насилие или директно изпращане в най-опасните щурмови части, за да ги принудят да подпишат договор за военна служба.

Русия прилага и схеми, при които чуждестранни работници или мигранти биват примамвани с фалшиви обещания за работа и след това принуждавани със сила да подпишат договори с армията.

Има множество регистрирани случаи, в които договорите се подписват под принуда, чрез измама или дори чрез фалшифициране на подписи. За целта военни служители спират обществен транспорт, автомобили и претърсват публични места в по-малките градове и републики на Русия.

Положението е още по-лошо в окупираните части от Украйна, където мъжете са вкарвани в армията и насила, особено ако са украинци.

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Въпреки това руските загубите на фронта в Украйна са огромни и не могат да бъдат попълнени. Русия губи по около 35 хил. души на месец, а успява да набере по-малко от 30 хил. А като се отчете времето за подготовка на новите войници, което е съкратено до минимум, руската армия се нуждае от над 50 000 нови попълнения месечно. Това кара все повече руснаци и анализатори да очакват след парламентарните избори през септември президентът Владимир Путин да нареди масова мобилизация в Русия.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Русия война Украйна
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