Отчаяние в Русия: Позволете ми да се сбогувам със сина си

"Погребах съпруга си, позволете ми да се сбогувам със сина си!“

Това вика една отчаяна майка във видео разпространено във социалните мрежи в Русия, предава "Фокус“.

Видеото е заснето на 21 юни. Тогава група заловени дезертьори е превозена от разпределителния пункт на военна част 42716 във Верхняя Пишма към фронта. Става дума за военнослужещи, обявени за самоволно отсъстващи и подлежащи на наказание в съда, но които не желаят да се върнат на фронта.

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Роднините са се събрали на контролно-пропускателния пункт, за да се сбогуват и да предадат лични вещи на близките си, или да се опитат да стигнат до тях с адвокат, но не им е била дадена такава възможност. Жените са се хванали за ръце и са блокирали пътя на автобуса.

"Откарват дезертьори, никой не иска да отиде там!“, казва жената във видеото.

В крайна сметка някои успяват да предадат лични вещи на войниците, след което около двадесет мъже са били отведени сред отчаяните викове на родните им.

В други видеа от последните месеци се вижда как войници отвеждат мъже от провинцията към фронта с военни автобуси. Хора са принуждавани да подписват договори с армията, защото дължат пари или след дребни нарушения, като неспазване на пътните правила, битови скандали или притежание на малки количества наркотици.

Брутални наказания за руски войници, които не искат да се бият за Путин

Задържаните са подлагани на сериозен натиск. Заплашват ги с дългосрочни присъди, физическо насилие или директно изпращане в най-опасните щурмови части, за да ги принудят да подпишат договор за военна служба.

Русия прилага и схеми, при които чуждестранни работници или мигранти биват примамвани с фалшиви обещания за работа и след това принуждавани със сила да подпишат договори с армията.

Има множество регистрирани случаи, в които договорите се подписват под принуда, чрез измама или дори чрез фалшифициране на подписи. За целта военни служители спират обществен транспорт, автомобили и претърсват публични места в по-малките градове и републики на Русия.

Положението е още по-лошо в окупираните части от Украйна, където мъжете са вкарвани в армията и насила, особено ако са украинци.

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Въпреки това руските загубите на фронта в Украйна са огромни и не могат да бъдат попълнени. Русия губи по около 35 хил. души на месец, а успява да набере по-малко от 30 хил. А като се отчете времето за подготовка на новите войници, което е съкратено до минимум, руската армия се нуждае от над 50 000 нови попълнения месечно. Това кара все повече руснаци и анализатори да очакват след парламентарните избори през септември президентът Владимир Путин да нареди масова мобилизация в Русия.