Промяната във външния вид на принц Джордж предизвика сериозна реакция

П ринц Джордж вече е почти толкова висок, колкото майка си, принцеса Кейт, след като двамата се появиха заедно в събота, съобщава Hello!.

Бъдещият крал, на 12 години, придружи майка си, на 44 години, по време на посещение в базата на Кралските военновъздушни сили Конингсби в Линкълншър, за да отбележат Деня на въоръжените сили.

Prince George, 12, nearly towers over mom Kate Middleton as they step out for rare joint outing https://t.co/S7m2JQngCl pic.twitter.com/XbVJeMYqGg — New York Post (@nypost) June 27, 2026

Кейт и Джордж се редуваха да сядат в кокпита на различни исторически военни самолети по време на пътуването. За младия принц, който е втори по ред за престола, този момент предложи ранен поглед към военните традиции и кралските отговорности, които се очаква да наследи като крал.

Но именно снимка на двамата, застанали един до друг, накара почитателите на кралското семейство да заговорят, тъй като Джордж вече е почти толкова висок, колкото майка си.

Един потребител в Инстаграм коментира видеото и написа: „Извинете, но кога Джордж стана толкова пораснал?“. Друг добави: „Как лети времето, бях в гимназията, когато се роди!“.

Не е изненада, че принц Джордж ще бъде висок предвид неговата генетика: принц Уилям е висок 190 см, докато Кейт е 175 см.

A new photo of the Princess of Wales and Prince George visiting RAF Coningsby to mark Armed Forces Day!✈️🇬🇧 pic.twitter.com/qccDvF9FRg — Belle (@RoyallyBelle_) June 27, 2026

Видеото, споделено в Инстаграм профила на принца и принцесата на Уелс, беше озаглавено: „Отбелязваме Деня на въоръжените сили, като си спомняме за времето, прекарано с Мемориалния полет на Битката за Британия в базата на RAF Конингсби. Учим за необикновената история на тези самолети и се срещаме с пилотите и инженерите, които поддържат наследството им живо. Мощно напомняне за смелостта, уменията и всеотдайността на онези, които служат – в миналото и днес. Благодарим на всички, които са служили и продължават да служат“.

Джордж изглеждаше елегантно, облечен в тъмносиньо сако, под което носеше синя риза с яка, докато Кейт изглеждаше изящно, както винаги, в стилно сако от туид.

Prince George is almost as tall as his mother Kate Middleton! The Princess of Wales and her 12-year-old son marked Armed Forces Day in the U.K. with a visit to the Battle of Britain Flight museum at RAF Coningsby. 🇬🇧



(📸: princeandprincessofwales) pic.twitter.com/HULjADtauu — ExtraTV (@extratv) June 27, 2026

Уроци по летене

Принц Джордж винаги е имал афинитет към авиацията и според информацията е имал частен урок по летене през 2024 г.

Според вестник „Сън“, най-голямото дете на принца и принцесата на Уелс е летяло с инструктор, докато родителите му са наблюдавали от земята на летище Уайт Уолтам близо до Мейдънхед, Бъркшър – на 20 минути път с кола от дома им в Уиндзор.

Джордж се е насладил на едночасов урок на летището в последния ден от училищната лятна ваканция.

По-малкият брат на Джордж, принц Луи, на осем години, също има страст към авиацията, като по-рано беше разкрито, че един ден би искал да бъде пилот на изтребител.

Това признание дойде миналия октомври, когато Кейт направи първото си посещение в базата на RAF Конингсби, където пое контрола над симулатор на полет.

Там тя призна за мечтата на Луи, но добави: „Ще им кажа (на децата си), че това отнема осем години и много упорита работа“.