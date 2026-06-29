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Промяната във външния вид на принц Джордж предизвика сериозна реакция

Бъдещият крал, на 12 години, придружи майка си, на 44 години, по време на посещение в базата на Кралските военновъздушни сили (RAF) Конингсби в Линкълншър, за да отбележат Деня на въоръжените сили на 27 юни

29 юни 2026, 12:48
Промяната във външния вид на принц Джордж предизвика сериозна реакция
Източник: Getty Images

П ринц Джордж вече е почти толкова висок, колкото майка си, принцеса Кейт, след като двамата се появиха заедно в събота, съобщава Hello!.

Бъдещият крал, на 12 години, придружи майка си, на 44 години, по време на посещение в базата на Кралските военновъздушни сили Конингсби в Линкълншър, за да отбележат Деня на въоръжените сили.

Кейт и Джордж се редуваха да сядат в кокпита на различни исторически военни самолети по време на пътуването. За младия принц, който е втори по ред за престола, този момент предложи ранен поглед към военните традиции и кралските отговорности, които се очаква да наследи като крал.

Но именно снимка на двамата, застанали един до друг, накара почитателите на кралското семейство да заговорят, тъй като Джордж вече е почти толкова висок, колкото майка си.

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Кейт Уилям великден
Кейт Уилям великден
Кейт Уилям великден
Кейт Уилям великден

Един потребител в Инстаграм коментира видеото и написа: „Извинете, но кога Джордж стана толкова пораснал?“. Друг добави: „Как лети времето, бях в гимназията, когато се роди!“.

Не е изненада, че принц Джордж ще бъде висок предвид неговата генетика: принц Уилям е висок 190 см, докато Кейт е 175 см.

Видеото, споделено в Инстаграм профила на принца и принцесата на Уелс, беше озаглавено: „Отбелязваме Деня на въоръжените сили, като си спомняме за времето, прекарано с Мемориалния полет на Битката за Британия в базата на RAF Конингсби. Учим за необикновената история на тези самолети и се срещаме с пилотите и инженерите, които поддържат наследството им живо. Мощно напомняне за смелостта, уменията и всеотдайността на онези, които служат – в миналото и днес. Благодарим на всички, които са служили и продължават да служат“.

Джордж изглеждаше елегантно, облечен в тъмносиньо сако, под което носеше синя риза с яка, докато Кейт изглеждаше изящно, както винаги, в стилно сако от туид.

Уроци по летене

Принц Джордж винаги е имал афинитет към авиацията и според информацията е имал частен урок по летене през 2024 г.

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принц Джордж
принц Джордж
принц Джордж
принц Джордж

Според вестник „Сън“, най-голямото дете на принца и принцесата на Уелс е летяло с инструктор, докато родителите му са наблюдавали от земята на летище Уайт Уолтам близо до Мейдънхед, Бъркшър – на 20 минути път с кола от дома им в Уиндзор.

Джордж се е насладил на едночасов урок на летището в последния ден от училищната лятна ваканция.

По-малкият брат на Джордж, принц Луи, на осем години, също има страст към авиацията, като по-рано беше разкрито, че един ден би искал да бъде пилот на изтребител.

Това признание дойде миналия октомври, когато Кейт направи първото си посещение в базата на RAF Конингсби, където пое контрола над симулатор на полет.

Там тя призна за мечтата на Луи, но добави: „Ще им кажа (на децата си), че това отнема осем години и много упорита работа“.

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