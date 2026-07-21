Русия забрани кораби да акостират в незащитени от ПВО пристанища в Азовско море

Р усия забрани кораби да акостират в незащитени от противовъздушната отбрана райони от ключов зърнен коридор в Азовско море, предаде "Ройтерс", като се позова на правителствена наредба.

Наредбата засяга кораби на пристанището Азов в Азовско море и на пристанището Кавказ в Керченския проток.

Украйна удари два танкера в Азовско море

Корабоплаването в Азовско море, през което минава една четвърт от руския износ на зърно, бе ограничено от петък след украински атаки срещу танкери и други търговски кораби в района.

Наредбата идва след систематична кампания на Украйна срещу руската морска инфраструктура и логистика. Ключов етап бяха целенасочените удари с морски дронове срещу кораби от така наречения „сенчест флот“ на Русия. Регистрирани бяха успешни атаки в близост до стратегическото пристанище Новоросийск, както и срещу танкери и съоръжения на терминала „Волна“ в Краснодарския край.

Официалната позиция на Киев беше, че целта е ограничаване на приходите, с които Москва финансира военните си действия .В отговор на тези заплахи руските власти предприеха поредица от административни и силови мерки. Един от показателните ходове беше указът на президента Владимир Путин, който задължи чуждестранните кораби да получават предварително разрешение от Федералната служба за сигурност (ФСС), за да влизат в руски пристанища.

Тази мярка промени режима от чисто транспортен към такъв, доминиран от съображения за сигурност.

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Паралелно с морския конфликт, украинските атаки срещу руски петролни рафинерии предизвикаха икономически ответни мерки. Кремъл наложи забрани за износ на бензин, авиационно гориво и дизел, за да стабилизира вътрешния пазар. Така се утвърди модел, при който военният натиск се посреща с регулаторни ограничения върху транспорта и търговията в Русия.

Днешната забрана за корабоплаване в незащитени зони от Азовско море е пряко продължение на този подход, този път приложен като мярка за контрол на риска в ключов зърнен коридор.