Удар за футбола в САЩ: Меси излезе в почивка след финала, пропуска Мача на звездите

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А мериканската футболна лига (MLS) подновява мачовете си след края на Световното първенство, но най-голямата ѝ звезда няма да бъде на терена. Лео Меси, който от лятото на 2023 г. играе в САЩ за отбора на Интер Маями, както и съотборникът му Родриго де Пол, няма да вземат участие в следващите две срещи на клуба си. Според ESPN двамата ще пропуснат и традиционния Мач на звездите в MLS на 29 юли, съобщава The Post.

Това означава, че феновете няма да видят Меси и Де Пол в предстоящите сблъсъци на Интер Маями срещу Чикаго Файър и Монреал.

Задължителна почивка след финала

Отсъствието на двамата аржентинци идва непосредствено след тежкия за тях финал на Мондиал 2026, в който Аржентина отстъпи с 0:1 на Испания след продължения на стадион „Метлайф“.

Lionel Messi to miss multiple Inter Miami games after World Cup https://t.co/Yy1eXxtJZ3 pic.twitter.com/5OZqO5YvB8 — New York Post (@nypost) July 21, 2026

Според споразумение между ФИФА и международния синдикат на футболистите FIFPRO, на играчите се гарантира минимум 21-дневен период за пълноценна почивка и възстановяване между сезоните или след мащабни международни турнири.

„Има консенсус, че футболистите трябва да разполагат с поне 72 часа за възстановяване между мачовете, както и с ваканция от минимум 21 дни в края на всеки сезон“, гласи официалната позиция на ФИФА.

Удар за футболната лига в САЩ

Според информациите Меси и Де Пол в момента уточняват графика си за почивка с ръководството на Интер Маями, като все още не е ясно дали ще използват целия 21-дневен прозорец.

Lionel Messi and Rodrigo De Paul are expected to miss the MLS All-Star Game (July 29, Charlotte) as they take post-World Cup rest time, per ESPN.



Both are confirmed out for Inter Miami's next two matches, with Miami telling MLS they're unavailable for All-Star weekend too.… pic.twitter.com/RT0MR8wJna — Sports Business Journal (@SBJ) July 21, 2026

И двамата бяха избрани за участие в Мача на звездите в Шарлът. За Меси това е трета поредна номинация за шоу-събитието, но той все още не е дебютирал в него.

Отсъствието на аржентинския гений е сериозен удар за MLS от гледна точка на маркетинга и посещаемостта. Меси продължава да бъде най-голямата атракция в американския футбол, разпродаваща стадионите до последното място – а отсъствието му идва точно в момента, когато футболната треска в САЩ е в своя пик след финала на Световното първенство.