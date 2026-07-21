Рядък медицински случай на прекалено много щастие изпрати жена в спешното

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Ф разата „ще умра от щастие“ не е предназначена да се приема буквално.

Но както се оказва, всъщност можете да умрете – въпреки че това се случва изключително рядко.

Ново описание на медицински случай, публикувано в списанието Oxford Medical Case Reports, разказва необичайната история на 65-годишна жена, която била толкова щастлива след сватбата на дъщеря си, че лекарите помислили, че получава инфаркт.

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Как да се предпазим от синдрома на празничното сърце

В продължение на три дни след тържеството тя страдала от болки в гърдите и задух.

Първоначално, когато жената потърсила медицинска помощ за болката в гърдите си, която била изпитвала и преди няколко месеца, тя била „спешно насочена към спешното отделение“, съобщават авторите на изследването.

Но нейните изследвания върнали объркващи резултати.

Изглеждало, че има намален приток на кръв към сърцето ѝ, което обикновено се причинява от съсирек.

Но такъв съсирек така и не бил открит.

Вместо това лявата ѝ камера показвала странно разширение, което отслабвало сърцето и влошавало способността му да изпомпва ефективно кръв по цялото ѝ тяло.

Колкото и странно да звучи, това е знак за внезапна и разтърсваща радост.

Ако се появи твърде много щастие или положително вълнение наведнъж, това може да подложи сърцето на непредвиден стрес, променяйки самата му форма.

Името на този бизарен синдром е кардиомиопатия на Такацубо (TTS) — рядко и често пренебрегвано състояние, което наподобява много остър миокарден инфаркт, съобщава Sciencealert.

Въпреки че е обратимо, то не е безобидно и може да бъде животозастрашаващо.

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TTS се отключва от интензивни емоционални преживявания — както добри (като сватба), така и лоши (като раздяла).

Отрицателната версия е известна като „синдром на разбитото сърце“, но другата страна на монетата се нарича „синдром на щастливото сърце“, отключен от потоци от положителни емоции.

Синдромът на разбитото сърце е по-известен и изучаван, въпреки че и той е известна медицинска загадка. Той е обратим, но не е безобиден.

Изследванията показват, че приблизително 1–3 процента от пациентите със съмнение за инфаркт, които нямат признаци на съсирек в лявата си камера, всъщност може да страдат от TTS.

Това е много малък процент, а за синдрома на щастливото сърце той е още по-малък. Едва около 4 процента от съобщените случаи на TTS са отключени от положителни емоции.

При толкова малко регистрирани случаи обаче е трудно да се каже дали това отразява реалността, или лекарите просто пренебрегват диагнозата.

TTS е документиран за първи път едва през 1983 г. в болницата в град Хирошима, Япония. Наречен е на японските капани за октоподи (такацубо), тъй като пациентите с това състояние имат необичайно оформена лява камера, която напомня тези керамични съдове.

Точните механизми, стоящи зад TTS, не са напълно разбрани, но изглежда, че последиците за сърцето варират леко в зависимост от това дали става дума за синдром на щастливото сърце, или за синдром на разбитото сърце.

„И двете състояния включват активиране на симпатиковата нервна система и скок на катехоламините“, обясняват авторите на изследването, „но неврохормоналните реакции могат да се различават в зависимост от емоционалния знак“.

Синдромът на щастливото сърце обикновено се свързва с раширяване в средната или базалната част на камерата, докато синдромът на разбитото сърце има различен модел.

„[Синдромът на щастливото сърце] може също така да се прояви с по-малко тежки симптоми и по-добри краткосрочни резултати, въпреки че са необходими допълнителни данни“, добавят авторите на изследването.

Тъй като симптомите са по-леки, понякога те се пренебрегват, въпреки че последиците могат да бъдат животозастрашаващи.

Изглежда, че лекарите понякога подценяват колко стресиращи могат да бъдат радостта и щастието, когато се изпитат в излишък.

„Поддържането на високо ниво на бдителност, дори при пациенти без конвенционални сърдечносъдови рискови фактори, е от решаващо значение“, пишат авторите.

В края на 2025 г. кардиологът Джон Мадиас от Медицинското училище „Айкан“ към болницата „Маунт Синай“ в Ню Йорк предупреди, че лекарите, пациентите и обществеността трябва да са по-информирани за синдрома на щастливото и на разбитото сърце.

„Краткосрочните и дългосрочните усложнения и смъртността при тези два подтипа на TTS са сходни, въпреки че по-висок процент мъже съобщават, че са претърпели ‘синдром на щастливото сърце’ в сравнение с техните нива на ‘синдром на разбитото сърце’“, казва Мадиас.

„Лекарите, грижещи се за пациенти с TTS, както и изследователите, проучващи патофизиологията на състоянието, трябва да се задълбочат повече в естеството на положителните/приятните емоции, които отключват ‘синдрома на щастливото сърце’“.

В този конкретен случай 65-годишната жена за щастие е постигнала пълно възстановяване на сърцето и продължава да живее здравословно.

Тя, отбелязват авторите, „с нетърпение очаква да стане свидетел на най-щастливите моменти в живота и на другите си деца през следващите години“.