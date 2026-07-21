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Странна реч на Меси преди финала, предизвика буря в социалните мрежи

Засега няма официално обяснение какво е имал предвид капитанът на Аржентина с думите си

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 21:01
Странна реч на Меси преди финала, предизвика буря в социалните мрежи
Източник: EPA/БГНЕС

В идео, заснето секунди преди излизането на Аржентина за финала на Световното първенство през 2026 г., предизвика вълна от коментари в социалните мрежи заради необичайното поведение на Лионел Меси и атмосферата в съблекалнята на вече бившите световни шампиони, съобщава „Евронюз“.

Кадрите, заснети непосредствено преди двубоя със Испания на стадиона в Ню Джърси, показват как аржентинските национали са събрани в коридора, докато капитанът Лионел Меси се опитва да ги успокои.

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„Спокойно, нека останем спокойни, момчета, нека мислим само за играта, за нищо друго. Останете спокойни. Нека забравим за всичко, нека забравим за всичко. Нека се съсредоточим върху играта,“ казва Меси в кратката си реч.

Видеото привлече вниманието на феновете не само заради думите му, но и заради израженията на футболистите. Играчите изглеждат необичайно напрегнати, мрачни и притеснени - в рязък контраст с настроението, което демонстрираха по време на останалата част от турнира.

Това отприщи множество спекулации в социалните мрежи. Появиха се различни теории за случило се непосредствено преди финала, включително недоказани твърдения за уговорен мач.

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Допълнителни предположения се появиха, след като аржентинският журналист Едуардо Файнман заяви, че преди началото на срещата сред делегацията се е разпространил слух, че агенти на ФБР са на стадиона с намерение да арестуват президента на Аржентинската футболна асоциация Клаудио „Чики“ Тапия.

Тази версия обаче не е потвърдена нито от ФБР, нито от Аржентинската футболна асоциация, нито от Меси, нито от селекционера Лионел Скалони или друг член на отбора.

Засега няма официално обяснение какво е имал предвид капитанът с думите си, а видеото продължава да поражда различни спекулации.

Редактор: Николай Киров
Източник: Euronews    
Лионел Меси Аржентина футбол
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