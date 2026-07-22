САЩ с нова серия удари срещу Иран, експлозии отекнаха край ядрената централа в Бушер

А мериканските въоръжени сили извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран, които по данни на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) вече са приключили. Това съобщиха "Ройтерс" и ДПА.
По информация на СЕНТКОМ операцията е приключила в 00:15 ч. по Гринуич (03:15 ч. българско време). Това е 11-ата поредна нощ, в която американските сили нанасят удари по иранска територия.
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- Какви цели са били поразени
От американското командване съобщиха, че атаките са били насочени срещу военни оперативни центрове, логистична инфраструктура, хангари за самолети, складове за безпилотни летателни апарати и морски военни способности на Иран.
В публикация в социалната мрежа X СЕНТКОМ посочи, че операцията има за цел да ограничи способността на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток.
"Ударите имат за цел да продължат да подкопават способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток", заявиха от американското командване.
Според СЕНТКОМ Иран е извършил нападения срещу повече от 30 търговски кораба, преминаващи през стратегическия морски маршрут.
"Необоснованите нападения изложиха на опасност стотици невинни моряци и нарушиха свободата на корабоплаване", се казва още в съобщението.
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- Експлозии в няколко района на Иран
Иранските медии съобщиха, че по време на операцията е била активирана противовъздушната отбрана на страната.
За първи път от началото на последната ескалация на конфликта системите за противовъздушна отбрана бяха задействани и в столицата Техеран. Според ДПА в североизточните части на града са били чути експлозии, а държавните медии съобщиха за интензивна стрелба по въздушни цели над западните, източните и североизточните квартали на мегаполиса.
Съобщения за експлозии има и от други части на страната.
Полуофициалната агенция Тасним информира за взривове в района на град Сирик в Южен Иран и западно от Табриз в северозападната част на страната.
Държавната агенция ИРНА съобщи за експлозии в района на Бушер, където се намира единствената действаща атомна електроцентрала в Иран. По първоначални данни американските удари са били насочени срещу две локации в района.
- Напрежението продължава да расте
Последните събития показват, че напрежението между САЩ и Иран продължава да се изостря.
Според ДПА това може да е знак, че конфликтът навлиза в нов етап. Предишните атаки срещу Техеран бяха извършени в началото на юни, когато израелските сили нанесоха удари по цели в иранската столица в отговор на ракетни атаки от страна на Техеран.
Новата американска операция идва на фона на продължаващата нестабилност в района на Ормузкия проток – един от най-важните световни маршрути за превоз на петрол, където през последните месеци зачестиха нападенията срещу търговски кораби и военните действия между Иран, САЩ и техните съюзници.