Франция първа в ЕС забрани социалните мрежи за децата

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Ф ренският парламент окончателно одобри закон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Така Франция става първата държава в Европейския съюз, която въвежда подобно ограничение. Законът беше подкрепен с голямо мнозинство и ще бъде подписан от президента Еманюел Макрон, като се очаква да влезе в сила с началото на новата учебна година.

Макрон защити мярката с аргумента, че социалните мрежи не трябва да се възползват от децата и тийнейджърите. По думите му техните емоции не бива да бъдат обект на манипулация от алгоритми и дигитални платформи, предава "Си Ен Ен".

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи за деца до 15 г.

"Бях се ангажирал с това и сега е гласувано: социалните мрежи ще бъдат забранени за лицата под 15 години, които почнат да се връщат в училище. Благодаря на депутатите и сенаторите. Конституционният съвет трябва да се произнесе, а след това да предприеме действия, за да направи тази мярка конкретна и да защити децата ни онлайн", написа Макрон в X.

Je m’y étais engagé, c’est désormais voté : les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires. Au Conseil constitutionnel de statuer puis place à l’action pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. pic.twitter.com/jC79unxX67 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2026

Все още не е уточнено как ще се проверява възрастта на потребителите. Френското правителство обещава да въведе механизми за контрол, а изпълнението на закона ще бъде наблюдавано от националния медиен регулатор (ARCOM).

Новото законодателство предвижда и забрана на рекламите, насочени към деца, които популяризират социални мрежи, включително чрез инфлуенсъри. Освен това рекламите на подобни платформи ще трябва да съдържат предупреждение, че са опасни за деца под 15 години.

Според данни на медийния регулатор френските деца на възраст между 12 и 17 години прекарват средно по 1 час и 21 минути дневно в ТикТок. Регулаторът предупреждава, че алгоритмите на платформите често насърчават показването на крайно и тревожно съдържание, което може да има негативно влияние върху психичното здраве на тийнейджърите.

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Законът получава широка подкрепа сред много родители. Част от тях обаче се съмняват, че ограниченията ще бъдат достатъчни, тъй като децата често намират начини да заобиколят възрастовите проверки. Някои млади потребители също смятат, че вместо забрани платформите трябва да подобрят филтрирането на вредното съдържание.

Основната опозиция днес дойде от крайнолявата партия "Непокорна Франция". Нейните представители гласуваха против с аргумента, че законът застрашава правото на анонимност в интернет и може да ограничи свободата на словото и достъпа на младежите до образователно онлайн съдържание

Франция не е единствената държава, която предприема подобни стъпки. Австралия вече въведе забрана за социални мрежи за лица под 16 години, а Великобритания планира аналогични ограничения от следващата година. Испания, Гърция и Дания също подготвят законодателни промени за въвеждане на минимална възраст за използване на социалните мрежи.

Миналата седмица президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че "социалните мрежи не са играчка", в изявление, призоваващо за "ограничения, подходящи за възрастта".