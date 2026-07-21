Свят

Франция първа в ЕС забрани социалните мрежи за децата

Макрон защити мярката с аргумента, че социалните мрежи не трябва да се възползват от децата и тийнейджърите

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 22:17
КС отмени част от закона за горивата, приет покрай „Лукойл“

КС отмени част от закона за горивата, приет покрай „Лукойл“
Рядък медицински случай на прекалено много щастие изпрати жена в спешното

Рядък медицински случай на прекалено много щастие изпрати жена в спешното
Ужасяваща буря минава през Чили, най-малко 10 загинали

Ужасяваща буря минава през Чили, най-малко 10 загинали
Жега като в пещ: Опасна гореща вълна връхлетя Гърция

Жега като в пещ: Опасна гореща вълна връхлетя Гърция
„Ако хората знаеха на какво са способни кърлежите“: Как се появява алергия към месо

„Ако хората знаеха на какво са способни кърлежите“: Как се появява алергия към месо
Падането на Ел Майо: От най-страховития наркобос до доживотен затвор

Падането на Ел Майо: От най-страховития наркобос до доживотен затвор
Лято в Гърция: Ето за какво може да бъдете глобени

Лято в Гърция: Ето за какво може да бъдете глобени
Почина Даниеле Компатанджело - журналистът, взел нашумялото интервю с Доналд Тръмп

Почина Даниеле Компатанджело - журналистът, взел нашумялото интервю с Доналд Тръмп

Ф ренският парламент окончателно одобри закон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Така Франция става първата държава в Европейския съюз, която въвежда подобно ограничение. Законът беше подкрепен с голямо мнозинство и ще бъде подписан от президента Еманюел Макрон, като се очаква да влезе в сила с началото на новата учебна година.

Макрон защити мярката с аргумента, че социалните мрежи не трябва да се възползват от децата и тийнейджърите. По думите му техните емоции не бива да бъдат обект на манипулация от алгоритми и дигитални платформи, предава "Си Ен Ен".

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи за деца до 15 г.

"Бях се ангажирал с това и сега е гласувано: социалните мрежи ще бъдат забранени за лицата под 15 години, които почнат да се връщат в училище. Благодаря на депутатите и сенаторите. Конституционният съвет трябва да се произнесе, а след това да предприеме действия, за да направи тази мярка конкретна и да защити децата ни онлайн", написа Макрон в X.

Все още не е уточнено как ще се проверява възрастта на потребителите. Френското правителство обещава да въведе механизми за контрол, а изпълнението на закона ще бъде наблюдавано от националния медиен регулатор (ARCOM).

Новото законодателство предвижда и забрана на рекламите, насочени към деца, които популяризират социални мрежи, включително чрез инфлуенсъри. Освен това рекламите на подобни платформи ще трябва да съдържат предупреждение, че са опасни за деца под 15 години.

Според данни на медийния регулатор френските деца на възраст между 12 и 17 години прекарват средно по 1 час и 21 минути дневно в ТикТок. Регулаторът предупреждава, че алгоритмите на платформите често насърчават показването на крайно и тревожно съдържание, което може да има негативно влияние върху психичното здраве на тийнейджърите.

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Законът получава широка подкрепа сред много родители. Част от тях обаче се съмняват, че ограниченията ще бъдат достатъчни, тъй като децата често намират начини да заобиколят възрастовите проверки. Някои млади потребители също смятат, че вместо забрани платформите трябва да подобрят филтрирането на вредното съдържание.

Основната опозиция днес дойде от крайнолявата партия "Непокорна Франция". Нейните представители гласуваха против с аргумента, че законът застрашава правото на анонимност в интернет и може да ограничи свободата на словото и достъпа на младежите до образователно онлайн съдържание

Франция не е единствената държава, която предприема подобни стъпки. Австралия вече въведе забрана за социални мрежи за лица под 16 години, а Великобритания планира аналогични ограничения от следващата година. Испания, Гърция и Дания също подготвят законодателни промени за въвеждане на минимална възраст за използване на социалните мрежи.

Миналата седмица президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че "социалните мрежи не са играчка", в изявление, призоваващо за "ограничения, подходящи за възрастта".

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
Франция социални мрежи закон Еманюел Макрон
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Иран предупреди България, МВнР отговори

Иран предупреди България, МВнР отговори

Алиев потвърди за тайни руско-германски преговори

Алиев потвърди за тайни руско-германски преговори

Турция призна за продажба на руските ПВО системи С-400

Турция призна за продажба на руските ПВО системи С-400

Странна реч на Меси преди финала, предизвика буря в социалните мрежи

Странна реч на Меси преди финала, предизвика буря в социалните мрежи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Автомобилната индустрия тества ново биогориво от отпадъци

Автомобилната индустрия тества ново биогориво от отпадъци

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 1 ден
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 1 ден
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 2 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отчаяние в Русия: Позволете ми да се сбогувам със сина си

Отчаяние в Русия: Позволете ми да се сбогувам със сина си

Свят Преди 2 часа

Роднините са се събрали на контролно-пропускателния пункт, за да се сбогуват

Русия забрани кораби да акостират в незащитени от ПВО пристанища в Азовско море

Русия забрани кораби да акостират в незащитени от ПВО пристанища в Азовско море

Свят Преди 3 часа

През Азовско море минава една четвърт от руския износ на зърно

Жените вече ще трябват да доказват, че са жени, гласи ново правило в тениса

Жените вече ще трябват да доказват, че са жени, гласи ново правило в тениса

Свят Преди 4 часа

Досега правилникът на WTA допускаше участие на транссексуални спортистки

България остава сред най-слабо задлъжнелите държави в ЕС, въпреки че държавният дълг нараства на годишна база.

България отново е в топ 3 на ЕС по най-нисък държавен дълг

Парите ни Преди 5 часа

Задълженията са 28,5% от БВП, но на годишна база страната е сред държавите с най-силен ръст

.

Удар за футбола в САЩ: Меси излезе в почивка след финала, пропуска Мача на звездите

Любопитно Преди 5 часа

Лионел Меси и Родриго де Пол пропускат следващите мачове на Интер Маями, както и Мача на звездите в MLS. Аржентинските звезди се възползват от задължителната почивка след драматичния финал на Световното първенство срещу Испания

Кувейт, Йордания и Бахрейн отблъснаха атаки от Иран

Кувейт, Йордания и Бахрейн отблъснаха атаки от Иран

Свят Преди 6 часа

Иран е атакувал електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода

Vivacom

Първа среща с телекомуникациите: Vivacom отваря вратите на технологичния сектор за ученици от 10 града

Любопитно Преди 6 часа

,

Мат Деймън с неочаквано разкритие: Жена е заснела кадрите с мускулестите му ръце в „Одисея“

Любопитно Преди 6 часа

Мат Деймън призна, че впечатляващо развитите му бицепси в една от ключовите сцени на „Одисея“ всъщност принадлежат на жена каскадьор. Актьорът благодари лично на дубльорката за ролята ѝ в новия блокбъстър на Кристофър Нолан

Нов скандал в Унгария, проверяват сървъри на партията на Орбан

Нов скандал в Унгария, проверяват сървъри на партията на Орбан

Свят Преди 6 часа

„Фидес“ определи действията на Мадяр като „автократични“

Нивото на река Дунав е рекордно ниско за сезона

Нивото на река Дунав е рекордно ниско за сезона

България Преди 6 часа

При станция Русе измереното ниво на 21 юли е минус 69 см.

Военният министър: Нямам притеснения за американските самолети

Военният министър: Нямам притеснения за американските самолети

България Преди 6 часа

Стоянов: Предходното правителство си позволи да излъже за учението на НАТО

,

Студена война във футбола: УЕФА демонстрира открит конфликт с ФИФА

Любопитно Преди 7 часа

Президентът на УЕФА Александър Чеферин демонстративно пропусна финала на Световното първенство. Отказът му да присъства е ясен знак за открития конфликт с ФИФА след серия от политически намеси, скандални съдийски решения и скъпи билети

Лионел Меси и Ламин Ямал

Кой е Жоан Монфорт? Фотографът зад емблематичната снимка на Лионел Меси и Ламин Ямал, която обиколи света

Свят Преди 7 часа

Снимките остават неизвестни близо 17 години, докато през 2024 г. бащата на Ямал ги публикува с посланието „Началото на две легенди“

Ножаров: До 2028 г. България ще плаща 2 млрд. евро лихви по дълга

Ножаров: До 2028 г. България ще плаща 2 млрд. евро лихви по дълга

България Преди 7 часа

Той определи план-сметката като "опит за ориентиране в обстановката"

Средствата ще подпомогнат малки и средни предприятия да внедрят изкуствен интелект, облачни решения, автоматизация и други технологии от Индустрия 4.0.

125 млн. евро за дигитализация: колко и какви фирми ще получат пари за изкуствен интелект

Парите ни Преди 7 часа

След увеличението на бюджета подкрепените компании стават 512, като голяма част са извън София

Човек издъхна днес в ареста в Благоевград

Човек издъхна днес в ареста в Благоевград

България Преди 7 часа

Разследват причиняване на смърт по непредпазливост

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Намериха рядък защитен бръмбар в Стара планина

sinoptik.bg
1

Внимание! опасни бури в следващите часове

sinoptik.bg

Алергия или само съмнение? Защо точната диагноза е толкова важна

Edna.bg

Милена Стефанова - инфлуенсърката, която избра българското знаме за булчинската си рокля

Edna.bg

Димитър Костадинов откри за Локомотив София срещу Ботев Пловдив (видео)

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Пловдив - Локомотив София 1:1, Меоти със страхотен гол

Gong.bg

Ryanair разкри възможната причина за инцидента, при който пътник беше частично засмукан през прозореца на самолет

Nova.bg

Престъпление ли е управлението на кола след употреба на райски газ?

Nova.bg