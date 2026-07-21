България

Иран предупреди България, МВнР отговори

Багаеи: Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 18:36
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В ъв вторник Техеран предупреди България да не позволява на САЩ да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран, тъй като подобен ход би направил София съучастник в „агресия и военни престъпления“, предава „Анадолската агенция“.

В интервю пред официалната информационна агенция ИРНА, говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаеи коментира плановете на  българското правителство да позволи разполагането на военни самолети и персонал на САЩ на летището във военновъздушната база „Безмер“, които могат да участват в операциите срещу Иран.

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Багаеи заяви, че България е напълно наясно, че американските военни удари срещу Иран, „продължение на американско-израелската военна агресия, започнала на 28 февруари“, представляват „крещящ акт на насилие“ и сериозно нарушение на Устава на ООН и международното право.

Той предупреди, че „всяко участие или сътрудничество в подготовката или извършването на тези незаконни атаки би се равнявало на съучастие във военни престъпления“.

Изразявайки изненада от забележките, приписвани на българския премиер Роман Радев относно разглеждането на искането на САЩ, Багаеи заяви, че дори обсъждането на подобна подкрепа е несъвместимо с международните правни задължения на България и принципа за зачитане на националния суверенитет.

Позовавайки се на съответната разпоредба от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН относно определението за агресия, той заяви, че предоставянето на територията на дадена страна на друга държава за извършване на акт на агресия срещу трета, представлява акт на агресия.

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Багаеи призова българския парламент да не разрешава използването на територията или военните съоръжения на страната от американските сили, предупреждавайки, че това би превърнало България в „съучастник на агресори и престъпници“.

Той добави, че Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност и че всяка страна, участваща във военна агресия на САШ, „трябва да поеме отговорност за последствията“.

Българското Министерство на външните работи отговори на думите на Багаеи.

„Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток“, посочват от българското МВнР.

„Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта“, добавят от МВнР.

Редактор: Николай Киров
Източник: AA    
Иран България САЩ
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Иран предупреди България, МВнР отговори

Иран предупреди България, МВнР отговори

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