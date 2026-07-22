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Цяла България е предупредена с оранжев или жълт код за бури и градушки в сряда

Най-критично ще бъде положението по Черноморието и в Източна България

Надежда Неменски Надежда Неменски

Обновена преди 1 час / 22 юли 2026, 06:30
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О пасно време и мощни бури ни очакват в сряда, 22 юли, като синоптиците обявиха оранжев и жълт код за интензивни валежи и градушки в цялата страна. Най-критично ще бъде положението по Черноморието и в Източна България, където се очакват поройни дъждове и силни гръмотевични бури.

Предупрежденията са обявени както следва:

Оранжев код – в Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Разград, Търговище и Ямбол.
Жълт код – в Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, София-област, Видин, София-град, Перник и Кюстендил.

Източник: НИМХ

Прогнозата за сряда, 22 юли

През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие ще се понижи и ще се доближи до средното.

В сряда ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 24°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 17°.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 22 юли
Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 22 юли Източник: НИМХ

По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-25°, на север от нос Калиакра – около 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 8 мин. и залязва в 20 ч. и 57 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 49 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 21 мин. и изгрява в 15 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: един ден сред първа четвърт.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, с купеста облачност около и след обяд, по-значителна над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е от север-северозапад, малко ще отслабне и ще е слаб до умерен. Дневните температури още ще се понижат и в повечето места ще са между 24° и 29°.

В петък отново на много места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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