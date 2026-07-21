Тръмп: Ще се справим с хутите

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „се справи“ с йеменските хути, ако подкрепяните от Иран бунтовници изпълнят заплахата си да блокират саудитските пристанища.

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„Ако се случи нещо подобно, ще се справим с това“, каза Тръмп пред журналисти по време на среща в Белия дом с президента на Ливан Жозеф Аун.

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„Вече сме го правили с хутите и от известно време не сме чували нищо от тях, след като направихме това, което направихме първоначално“, добави американският президент.