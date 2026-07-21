Свят

Тръмп: Ще се справим с хутите

Тръмп: Вече сме го правили с хутите и от известно време не сме чували нищо от тя

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 19:25
Тръмп: Ще се справим с хутите
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „се справи“ с йеменските хути, ако подкрепяните от Иран бунтовници изпълнят заплахата си да блокират саудитските пристанища.

САЩ удариха Иран, ракети над Бахрейн и Кувейт, хутите обявиха блокада на Саудитска Арабия

„Ако се случи нещо подобно, ще се справим с това“, каза Тръмп пред журналисти по време на среща в Белия дом с президента на Ливан Жозеф Аун.

След атака срещу летището в Сана: Хутите удариха Саудитска Арабия с ракети и дронове

„Вече сме го правили с хутите и от известно време не сме чували нищо от тях, след като направихме това, което направихме първоначално“, добави американският президент.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп САЩ Йемен Хути
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