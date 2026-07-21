България

Активираха BG-Alert за мощна буря тази нощ в Благоевградско

Съветват се гражданите да предприемат действия за своята безопасност

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 19:16
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С истемата за ранно предупреждение на населението BG-Alert е активирана за област Благоевград. Информацията за това е налична на интернет страницата на системата. 

След силната буря: Каква е обстановката в Югозападна България

Съобщението е за възможна буря в тъмната част на денонощието в областта. 

В съобщението се посочва, че се съветват гражданите да предприемат действия за своята безопасност и опазване на имуществото си.

„Все едно сме били на война“: Пловдив се събуди в разруха след най-тежката си буря

През вчерашния ден областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов отново активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-Alert.

В понеделник вечерта силни бури нанесоха материални щети в Благоевград, Сандански, Пловдив.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Симона Пателиотис    
BG-Alert ранно предупреждение буря
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