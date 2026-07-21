Свят

Жените вече ще трябват да доказват, че са жени, гласи ново правило в тениса

Досега правилникът на WTA допускаше участие на транссексуални спортистки

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 18:20
Жените вече ще трябват да доказват, че са жени, гласи ново правило в тениса
Източник: iStock

Ж енската тенис асоциация (WTA) въвежда задължително генетично тестване за всички състезателки, които искат да участват в турнирите под нейна егида. Новите правила влизат в сила на 21 юли, а отказът от тест може да доведе до дисциплинарни санкции и отстраняване от състезания.

Според документа, който всички тенисистки трябва да подпишат, всяка състезателка ще премине тест само веднъж в живота си. За целта ще се използва проба от вътрешната страна на бузата, кръв или слюнка, като ще се изследва наличието на SRY гена, разположен върху Y-хромозомата и свързан с развитието на мъжките полови характеристики.

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Само отрицателен резултат ще гарантира право на участие в турнирите на WTA. При положителен тест ще бъдат извършени допълнителни медицински изследвания, преди да бъде взето окончателно решение.

Сред възможните наказания са предупреждение, временно отстраняване, глоби, отнемане на привилегии и дори анулиране на постигнати резултати, ако се установи, че дадена състезателка не отговаря на критериите за участие.

Досега правилникът на WTA допускаше участие на транссексуални спортистки, ако са декларирали женска полова идентичност и са поддържали понижени нива на тестостерон в продължение на поне две години. Новата политика заменя тези критерии с еднократно генетично изследване.

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Номер едно в женския тенис Арина Сабаленка вече е коментирала темата, заявявайки, че „не е честно жена да се състезава срещу биологичен мъж“.

WTA подчертава, че е наясно с чувствителността на темата и обещава новата политика да бъде прилагана с уважение към всички състезателки.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
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