Турция призна за продажба на руските ПВО системи С-400

А нкара води преговори с трети страни за продажбата на своите руски системи за противоракетна отбрана С-400. Това обяви днес министърът на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер, цитиран от "Фокус".

"В процес, който продължава с положителен импулс във военната и политическата област със САЩ, се търсят решения чрез взаимно разбирателство и сътрудничество по въпроси, оставени от миналото, които засягат и трети страни. Както винаги, нашите национални отбранителни планове се изготвят прецизно и компетентно, като се вземат предвид настоящите и бъдещите анализи на заплахите", обясни той.

Турция иска да продаде руските С-400

Припомняме, че за придобиването на нови стелт изтребители F-35 от САЩ, Турция трябва да се раздели с руските системи С-400. Появиха се спекулации, че най-добрият вариант е страна от Персийския залив и по-конкретно, Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Министерството на отбраната на ОАЕ обяви, че вече се е съгласило да закупи руските системи за противовъздушна отбрана с голям обсег С-400 по силата на тристранно споразумение с Русия и Турция.

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След като сделката стане факт, Турция ще може да придобие първите си шест изтребителя F-35 до края на 2026 година.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вече коментира, че Москва е в постоянен контакт с Анкара по въпроса. Песков определи темата като "изключително чувствителна".