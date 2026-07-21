Кръвната проба потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин

К ръвната проба за кокаин на инфлуенсъра Стоян Колев излезе положителна, след като той беше задържан на автомагистрала „Тракия“, по информация на NOVA от разследването.
Автомат от люка на кола и тест за кокаин: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев на АМ „Тракия“
На 16 юни Колев даде положителен полеви тест за наркотици, а тогава сигналът беше подаден от случаен гражданин на телефон 112, който сигнализира, че от люка на движещ се автомобил инфлуенсърът размахвал оръжие. Проверката показа, че то е въздушно, имитиращо автоматично огнестрелно оръжие.
След сигнал за оръжие и положителен тест за наркотици: Стоян Колев е задържан на АМ „Тракия“
Районната прокуратура в Пазарджик потвърди, че е прецизирала обвинението и то вече е базирано на химическата експертиза, която показва наличието на наркотични вещества.