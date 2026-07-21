България

Кръвната проба потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин

Районната прокуратура в Пазарджик посочи, че е прецизирала обвинението

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 18:07
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К ръвната проба за кокаин на инфлуенсъра Стоян Колев излезе положителна, след като той беше задържан на автомагистрала „Тракия“, по информация на NOVA от разследването.

Автомат от люка на кола и тест за кокаин: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев на АМ „Тракия“

На 16 юни Колев даде положителен полеви тест за наркотици, а тогава сигналът беше подаден от случаен гражданин на телефон 112, който сигнализира, че от люка на движещ се автомобил инфлуенсърът размахвал оръжие. Проверката показа, че то е въздушно, имитиращо автоматично огнестрелно оръжие.

След сигнал за оръжие и положителен тест за наркотици: Стоян Колев е задържан на АМ „Тракия“

Районната прокуратура в Пазарджик потвърди, че е прецизирала обвинението и то вече е базирано на химическата експертиза, която показва наличието на наркотични вещества.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Стоян Колев инфлуенсър кокаин
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