Кръвната проба потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин

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К ръвната проба за кокаин на инфлуенсъра Стоян Колев излезе положителна, след като той беше задържан на автомагистрала „Тракия“, по информация на NOVA от разследването.

Автомат от люка на кола и тест за кокаин: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев на АМ „Тракия“

На 16 юни Колев даде положителен полеви тест за наркотици, а тогава сигналът беше подаден от случаен гражданин на телефон 112, който сигнализира, че от люка на движещ се автомобил инфлуенсърът размахвал оръжие. Проверката показа, че то е въздушно, имитиращо автоматично огнестрелно оръжие.

След сигнал за оръжие и положителен тест за наркотици: Стоян Колев е задържан на АМ „Тракия“

Районната прокуратура в Пазарджик потвърди, че е прецизирала обвинението и то вече е базирано на химическата експертиза, която показва наличието на наркотични вещества.