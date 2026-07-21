Свят

КС отмени част от закона за горивата, приет покрай „Лукойл“

Конституционният съд не отменя целия закон

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 15:31
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К онституционният съд обяви за противоконституционни ключови текстове от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които разширяваха специалния регистрационен режим върху фирмите, извършващи съхранение, транспорт, търговия на едро и дребно с горива.

Решението е по конституционно дело №18/2025 г., образувано по искане на 51 народни представители. То е прието единодушно от всички 12 конституционни съдии.

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

През ноември 2025 г. Народното събрание прие изменения в закона, с които разшири кръга на лицата, попадащи под специалния регулаторен режим. Освен традиционните участници на пазара на горива, под действието на закона бяха поставени и фирмите, които извършват съхранение, транспорт, търговия на едро и дребно с нефт и нефтени продукти. За тях бяха въведени допълнителни изисквания за регистрация и административен контрол.

Промените, бяха представени като мярка за гарантиране на сигурността на доставките и стабилността на пазара на горива, но на практика бяха свързвани най-вече със санкциите на САЩ срещу „Лукойл Нефтохим Бургас“. Създаден беше механизъм за назначаване на особен управител, който да може да поеме контрол върху управлението на активите на руската компания в България при определени обстоятелства.

Президентът наложи вето върху част от промените, но парламентът го преодоля. Само седмица след обнародването на промените в Държавен вестник, 51 народни представители сезираха Конституционния съд. Според тях измененията необосновано разширяват приложното поле на закона и нарушават конституционните принципи на свободната стопанска инициатива и равнопоставеността на стопанските субекти.

НС ограничи правомощията на новия особен търговски управител на "Лукойл"

С решението си днес Конституционния съд обявява за противоконституционни именно разпоредбите, с които специалният режим беше разпрострян върху лицата, извършващи съхранение, транспорт, търговия на едро и дребно с нефт и нефтени продукти. Отменени са и свързаните с тях изисквания за регистрация, обезпечения и административни мерки, доколкото те се отнасят до тези категории стопански субекти.

Конституционният съд не отменя целия закон. Той отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на останалата част от една от оспорените разпоредби, която остава в сила. Освен това прекратява производството по отношение на един от атакуваните текстове, тъй като той вече е бил изменен от Народното събрание и не съществува в първоначалната си редакция. Така Конституционният съд не отмени държавната намеса в рафинерията в Бургас, а начина, по който законодателят разширява режима върху целия сектор на горивата в България.

Решението е подписано със самостоятелно становище от съдия Сашо Пенов и със съвместно становище на съдиите Красимир Влахов, Десислава Атанасова, Галина Тонева, Сашо Пенов, Невин Фети и Орлин Колев. Това означава, че всички съдии са били единодушни по крайния изход на делото, но част от тях са изложили допълнителни мотиви към решението.

Редактор: Николай Киров
Източник: КС    
Конституционен съд Закон за горивата Лукойл
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