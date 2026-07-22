България

НС решава окончателно за бюджетите на ДОО и НЗОК

Депутатите ще обсъдят промените в осигурителната система, минималната работна заплата и финансирането на здравеопазването

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 07:05
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Н ародното събрание ще разгледа на второ и окончателно четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Очаква се дебатите да бъдат сред най-важните в рамките на бюджетната процедура, тъй като предвиждат промени в осигурителната система, трудовото законодателство и здравното финансиране.

Бюджет 2026 мина през комисия след 12-часов маратон: Какви промени одобриха депутатите

  • По-висок максимален осигурителен доход

В бюджета на ДОО е заложено максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Предвижда се още минималната работна заплата да бъде определена на 620 евро.

Една от най-дискутираните промени е отпадането на действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата, който я обвързва с 50% от средната брутна работна заплата за страната. Според предложените текстове този автоматичен механизъм ще бъде заменен с нов модел, който предстои да бъде разработен.

На първо четене: НС прие проектобюджета на ДОО за 2026 г.

  • Промени за държавните служители

Депутатите ще обсъдят и реформата, според която държавните служители ще започнат сами да поемат част от своите осигурителни вноски.

В момента осигуровките за тази категория служители се поемат изцяло от държавата като работодател. Предложената промяна цели постепенно изравняване на режима с този, който важи за работещите в частния сектор.

  • Спорове около бюджета на НЗОК

Сериозни дебати се очакват и по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Основният спор е свързан с разпределението на средствата между болничната и извънболничната медицинска помощ. В проектобюджета е заложено съотношението на финансирането да остане 5 към 1 в полза на болничната помощ.

Представители на част от съсловните организации и опозицията настояват за по-голям дял от средствата да бъде насочен към доболничната помощ, профилактиката и ранната диагностика. Според тях това би ограничило ненужните хоспитализации и би подобрило достъпа на пациентите до медицински услуги.

От своя страна управляващото мнозинство посочва, че предвиденото финансиране гарантира стабилността на здравната система и осигурява необходимите средства за дейността на лечебните заведения.

Депутатите разглеждат на второ четене в комисия бюджета за 2026 г.

  • Финални гласувания

След окончателното разглеждане на бюджетите на ДОО и НЗОК парламентът ще продължи с дебатите по останалите финансови закони, които са част от държавния бюджет за 2026 г. Приемането им е сред ключовите задачи на Народното събрание през тази седмица.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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