Няма съгласие за "престъпен заговор": Частично решение по делото срещу Шон Комбс

С ъдебни заседатели в Манхатън достигнаха до частично решение във вторник по федералното дело срещу музикалния магнат Шон Комбс, но не обявиха присъдата, тъй като не успяха да постигнат съгласие по последното обвинение - за участие в престъпен заговор. След края на деня съдебните заседатели напуснаха съда и ще се върнат, за да продължат обсъжданията в сряда сутринта, предаде The New York Times .

Съставът на журито включва осем мъже и четири жени, които съобщиха, че по обвинението за престъпен заговор има членове "с непреодолими мнения от двете страни". След повече от 12 часа обсъждания те са достигнали до присъда по останалите четири обвинения:

по две за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и

транспортиране с цел проституция.

Шон Комбс се е признал за невинен по всички обвинения, а адвокатите му твърдят, че всички сексуални отношения с жените, включени в делото, са били по взаимно съгласие.

След като съдебните заседатели съобщиха на съда за частичната си присъда около 16:05 ч. във вторник, съдия Арун Субраманиан, който ръководи делото, ги повика в съдебната зала и ги прикани да продължат обсъжданията.

"Моля ви на този етап да продължите с обсъжданията", каза съдията.

"DIDDY" LATEST: The jury has reached a partial verdict in the trial of Sean Combs.



The jury has reached a verdict on Counts 2, 3, 4 and 5.



Judge Arun Subramanian said he will not take a partial verdict.



Follow live updates: https://t.co/fpsnTUkJhN pic.twitter.com/qsRmqlCAyi — ABC News (@ABC) July 1, 2025

Той препрочете на журито откъс от съдебните указания, в който се казва:

"Никой съдебен заседател не трябва да се отказва от съвестните си убеждения, за да се стигне до единодушна присъда."

След това журито реши да прекрати обсъжданията за деня и да се върне в сряда в 9:00 ч.

Когато беше получена първата бележка от журито за частичната присъда, в съдебната зала не се усети сериозността на съобщението; предишните бележки от съдебните заседатели през последния ден и половина се отнасяха до правни подробности.

Но само след минути Комбс се отпусна в стола си. Осем от неговите адвокати се струпаха около него с мрачни изражения. Комбс изглеждаше унил. Той беше с наведена глава и скръстени ръце в скута си. Адвокатите му си предаваха бележката от журито и я изучаваха внимателно.

Обвинението в престъпен заговор твърди, че Комбс, прочутият музикален продуцент, известен още като Пъф Деди и Диди, е ръководил престъпна организация заедно със свои служители, която е извършвала престъпления в продължение на повече от две десетилетия.

BREAKING: The jury has reached a PARTIAL verdict on the Sean Combs trial, unable to reach a verdict on the first count: racketeering. pic.twitter.com/GMt83dRzeG — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) July 1, 2025

След получаването на бележката адвокатите на двете страни заявиха пред съдия Субраманиан, че са съгласни обсъжданията да продължат.

Главната обвинителка Морийн Коуми предложи да се използва т.нар. "призив на Алън", специални инструкции, които се дават на заседатели в застой, за да бъдат насърчени да стигнат до присъда. Водещият защитник Марк Агнифило помоли съдията да не притиска журито към решение, като подчерта, че те разискват случая едва от "ден".

"Не мисля, че е нужно да ги подтикваме по какъвто и да било начин, те се движат напред съвсем добре", каза Агнифило.

Съдията предпочете по-предпазлив подход и препрочете части от съдебните указания, които вече беше издал.

After 13 hours of deliberations, the jury in Sean Combs' trial reached a verdict on four out of five counts against the music mogul, but remain stuck on the racketeering conspiracy count. The jury returns Wednesday. @AaronKatersky reports. https://t.co/YaWqNyN1hs pic.twitter.com/VAplKOPASY — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 2, 2025

Шон Комбс, на 55 години, беше арестуван през септември по тези обвинения и оттогава е в ареста. Ако бъде признат за виновен по най-тежките обвинения, може да получи доживотна присъда.

За да бъде признат за виновен по обвинението в престъпен заговор, съдебните заседатели трябва да преценят дали Комбс умишлено се е присъединил към незаконен заговор и дали е приел, че той или съучастник ще извърши поне две престъпни действия в подкрепа на престъпната структура. Прокуратурата твърди, че той и тясно лоялен кръг от негови служители са извършвали различни престъпления в продължение на повече от десетилетие, включително разпространение на наркотици, отвличания, палежи, подкупи, трафик на хора, междущатско транспортиране с цел проституция и принудителен труд.

По обвиненията в трафик на хора, прокурорите твърдят, че Комбс е използвал насилие, финансова зависимост и заплахи, за да принуждава приятелките си към физически изтощителни сексуални сесии с наети мъже, наричани "freak-offs" или "хотелски вечери".

Двете жени, в основата на делото, Касандра Вентура и жена, позната с псевдонима "Джейн", свидетелстваха в продължение на десет дни. През цялото дело защитата твърдеше, че жените са били доброволни участници в сексуалните маратони.

След като съдебните заседатели напуснаха съдебната зала във вторник, Комбс се обърна към членовете на семейството си, които бяха седнали близо до предните редове в публиката. Изпрати им въздушна целувка и сложи ръка на сърцето си.

Майка му се изправи и му прошепна нещо. "Ще бъда добре", отвърна той. "Обичам те."