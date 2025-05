Нов свидетел в делото срещу Шон "Диди" Комбс: Обличай се. Отиваме да го убием

Н а съдебния процес срещу Шон „Диди“ Комбс, един от бившите му служители – Каприкорн Кларк – свидетелства, че хип-хоп магнатът я е отвлякъл под заплаха с оръжие и е нахлул в дома на рапъра Кид Куди като част от заговор за убийство на любовния му съперник. Кларк, която е работила за Комбс повече от десетилетие, разказа пред съда, че обвиняемият и неговият охранител се появили в апартамента ѝ през 2011 г. и я принудили да ги отведе до дома на Кид Куди.

"Обличай се," спомня си Кларк думите на Комбс. "Ще отидем да убием това *****."

Тя обясни, че още в първия ден на работа за него, "Диди" я е заплашил, че ще я убие.

Kоя е Каприкорн Кларк

Кларк е работила за Комбс в периода между 2004 г. до 2018 г. Тя свидетелства срещу него в съда, като заяви, че многократно я е заплашвал и я е отвлякъл през декември 2011 г.

55-годишният Комбс се призна за невинен по обвинения в рекет, сексуален трафик и транспортиране с цел проституция. Инцидентът с Кид Куди беше обсъден за първи път на процеса миналата седмица, когато самият рапър, чието юридическо име е Скот Мескуди, свидетелства срещу Комбс.

Capricorn Clark, wishing you all the healing and support in the world. pic.twitter.com/rjmXEW8B72 — veracity 😳🇨🇦 (@wls_almostthere) May 27, 2025

Кид Куди описа подробно връзката си с бившата приятелка на Комбс, Каси Вентура, инцидент на нахлуване с взлом в дома му в Лос Анджелис през декемвр и инцидент, при който колата му е била подпалена с коктейл Молотов, организиран според него от Комбс.

Ако бъде осъден по федерални обвинения за рекет, сексуален трафик и транспорт с цел участие в проституция, Комбс може да получи доживотна присъда. Той е отрекъл обвиненията в порой от граждански дела, които повтарят някои от твърденията, направени в наказателното му дело.

Diddy's former assistant testified that Puff threatened to kill Kid Cudi over Cassie, Inner City Press reports.



On Tuesday (May 27), Capricorn Clark took the stand in the Diddy sex crimes trial. During her testimony, Clark said she worked closely with Puff from 2004 to 2012 and… pic.twitter.com/snA9AHItzw — XXL Magazine (@XXL) May 27, 2025

Отвличането на Кларк

В показанията си във вторник, 27 май, Кларк, която е била глобален бранд директор на компанията на Комбс, Bad Boy Entertainment, разкри, че хип-хоп магнатът е посетил дома й през 2011 г., след като е разбрал, че Вентура има връзка с Мескуди.

Според Кларк, Комбс е държал пистолет, когато е пристигнал и изглеждал "бесен", казвайки, че "ще убием" Мескуди.

Тя поясни пред съда, че е била принудена да се качи в колата и да тръгне с тях против волята си, съобщава репортаж на CBS News.

При кръстосан разпит от адвоката на Комбс, Кларк отрече да е укривала истината, казвайки, че не е ходила с него доброволно. След като пристигнали в дома на Мескуди, Комбс и охранителят му влезли, докато Кларк се обадила на Вентура от колата, за да й съобщи какво се случва. Когато Комбс се върнал и видял, че говори по телефона, той станал по-ядосан и тримата потеглили с колата, когато Мескуди се върнал в дома си.

Photo of Cassie and Capricorn Clark in 2008 #DiddyTrial pic.twitter.com/HluDwsPb7E — Put Up Prince$$ (@SunnyBanks_) May 27, 2025

Кларк сподели, че Комбс я заплашил, че ще "убие и тримата" — Мескуди, Вентура и Кларк —, ако Мескуди уведоми полицията, че Комбс е бил в дома му. По-късно същия следобед, каза тя, тя стана свидетел как Комбс удря Вентура, ритайки я многократно в краката, гърба и гърба, докато Вентура лежи в "поза ембрион".

"Ако не го убедите в това, ще ви убия", заплашил я Комбс.

Кларк сподели пред съда и за трудностите в работните отношения с Комбс. Още в първия ден на работа той я заплашил, като предупредил, че предишната й работа за други рапъри не трябва да се превръща в проблем за него.

Въпреки всичките скандали, тя заяви, че все пак се чувствала като негов защитник и желала да остане в неговото обкръжение.

"Той разчупи границите на това, което ни беше позволено да правим като чернокожи в бизнеса", заключи тя.

Diddler - P. Diddy



This will ultimately end up much bigger than most are aware today.



Sean Combs has been the “Gatekeeper” in Hollywood’s Hip Hop & commercial music beginning back in 1993.



You wanted to become the next Biggie Smalls? Then you had to attend Puffy’s… pic.twitter.com/7vvu80FygJ — Jewely💎Blue (@hollywood2pt0) March 26, 2024

"Никога повече няма да работиш"

Кларк е уволнена в началото на 2012 г., след като съобщава за отвличането през 2011 г. на ръководството на Bad Boy Records. Казали ѝ, че уволнението се дължи на неправомерно взет отпуск, и тя свидетелства, че Комбс ѝ заявил, че „никога повече няма да работи“. По-късно тя получава обезщетение от Комбс във връзка с обвиненията в неправомерно уволнение.

Екипът на защитата на Комбс многократно възрази срещу въпросите на прокурора относно размера на това обезщетение, които бяха подкрепени. Адвокатите на Комбс попитаха Кларк защо се е връщала на работа за Комбс многократно. Тя отговори, че това е станало, защото не е могла да бъде наета на друга работа в музикалната индустрия. По думите ѝ последната ѝ позиция в компанията на Комбс е била „творчески директор“ на Вентура през 2016 г. Тя каза, че всяко решение, свързано с Вентура - от прическата и облеклото ѝ до графика ѝ - е трябвало да бъде одобрено лично от Комбс.