Нови свидетелства срещу Шон "Диди" Комбс: „Аз съм дяволът и мога да те убия“

Г рафичният дизайнер Бриана Бонголан свидетелства, че Шон "Диди" Комбс я е провесил от балкона на апартамент на 17-ия етаж и че е видяла как той хвърля нож по приятелката ѝ Касандра Вентура, предаде BBC.

В сряда, 4 юни, прокурорите показаха снимки на синините по тялото на Бонголан, за които тя твърди, че са получени по време на предполагаемия инцидент от 2016 г. Бонголан и тогавашната ѝ приятелка са направили снимките.

Адвокатите на Комбс се стараеха да подкопаят достоверността на Бонголан пред съдебните заседатели по време на интензивен кръстосан разпит, в хода на който тя отговори, че не може да си спомни предишни свои изявления пред властите.

Комбс е изправен пред обвинения в рекет, заговор и трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Той пледира "невинен".

Федералното дело, което вече е в четвъртата си седмица на свидетелски показания, е следствие от десетки граждански искове, заведени срещу него от мъже и жени, обвиняващи го в насилие – сред които са и Каси Вентура, бивша приятелка на Комбс.

Бонголан разказа, че се е запознала с Вентура през 2014 г., докато работела за марката Young and Reckless. По-късно, като главен женски дизайнер в Diamond Supply Co, тя била назначена да работи с Вентура по нова колекция, което довело до сближаването им.

Бонголан сподели още, че двете често употребявали наркотици заедно – кокаин, кетамин и марихуана. По-късно тя призна, че е набавяла наркотици и за Вентура, като R&B певицата ѝ е плащала за тях. Тя също каза, че и двете са имали „проблем“ с наркотиците, но в момента е трезва.

Бонголан свидетелства, че по време на приятелството им забелязвала признаци на предполагаемо насилие от страна на Комбс. Тя разказа, че веднъж видяла Вентура с насинено око по време на видео разговор, а рапърът често удрял по вратата на апартамента ѝ през нощта.

Тя описа случка от септември 2016 г., при която чула силно блъскане по входната врата на Вентура, докато тя и половинката й спели на дивана. Бонголан скрила приятелката си в банята и самата тя излязла на балкона. След като Комбс влязъл в апартамента, твърди се, че я грабнал и я провесил от балкона, каза тя пред съда.

Бонголан разказа как Комбс непрестанно крещял „Знаете какво сте направили“, след което я хвърлил към мебелите на балкона.

Прокурорите показаха на съдебните заседатели снимки с прободна рана и синина по крака ѝ, заедно с метаданни, удостоверяващи датата на заснемане. Тя също свидетелства, че вследствие на случилото се развила нощни кошмари и параноя.

В друг инцидент, който тя описа, Комбс нахлул в апартамента на Вентура и хвърлил нож по R&B певицата. Бонголан сподели още, че Вентура вдигнала ножа и го хвърлила обратно към него. По думите ѝ, никой от двамата не е пострадал.

По време на фотосесия в Малибу с Вентура Бонголан твърди, че Комбс се приближил към нея и ѝ казал: „Аз съм дяволът и мога да те убия“.

„Бях ужасена“, каза тя пред съда.

