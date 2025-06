​Процесът срещу Шон “Диди” Комбс: Ключовите моменти от сензационното дело

Ф едералният процес срещу Шон “Диди” Комбс бе във фокуса на общественото внимание през първите четири седмици, изпълнени с шокиращи разкрития и свидетелски показания. Разследването разкрива мрежа от предполагаеми престъпления, в които Комбс и негови приближени са обвинени в рекет, сексуален трафик, насилие и изнудване на жени за участие в скандалните „Freak Offs“ – секс партита с наети мъже, целящи опазване на публичния му образ, предаде CNN.

Шон Комбс пледира "невинен" по всички обвинения, включително заговор за рекет, трафик на хора и организиране на проституция. Защитата призна, че Комбс е проявявал насилие, но постави под съмнение мотивите на свидетелите, като подчерта, че обвиненията не са доказани. Ако бъде признат за виновен по всички точки, музикалният продуцент е застрашен от доживотен затвор.

Какво разкриха основните свидетелства до момента?

Judge denies Sean ‘Diddy’ Combs’ second request for mistrial, likens cross-examination to ‘Perry Mason moment’ pic.twitter.com/t41a1mUXhm — Inside the Trial (@insidetheTrial) June 10, 2025

5 май: Избор на съдебни заседатели

Процесът започна с избора на жури. Комбс се призна за невинен по обвинения, които включват заговор за рекет, сексуален трафик и транспорт за участие в проституция. Ако бъде осъден по всички обвинения, той може да бъде изправен пред доживотен затвор..

12 май: Състав на журито и първи показания

Сформира се жури от осем мъже и четири жени.

- Прокуратурата заяви, че има “друга страна” на Комбс – не само популярната икона, но и лидер на престъпно предприятие, с поддръжници, които "му помогнаха да извърши престъпления и да ги прикрие".

- Защитата подчерта, че домашното насилие не е равнозначно на сексуален трафик.

Журито чу първите ключови показания:

- Израел Флорез (полицай): Описа реакцията си на нападението над Каси Вентура в коридора на хотел InterContinental, март 2016 г.

- Даниел Филип: Разказа, че е получавал заплащане за секс с Вентура, докато Комбс наблюдавал, и свидетелства за инцидент, при който Комбс е влачил Вентура за косата.

Sean ‘Diddy’ Combs’ ex-girlfriend sobs in court, saying he ignored her pleas to end sex marathonshttps://t.co/OYrSshcUcM pic.twitter.com/DymrxuJ01q — The Washington Times (@WashTimes) June 10, 2025

13-14 май: Свидетелствата на Каси Вентура

Вентура, бивша приятелка на Комбс и ключов свидетел, сподели за дългогодишната си връзка с него, характеризирана с контрол, гняв и системно насилие.

- Подробно описа “Freak Offs” – секс партита, организирани от Комбс, като присъстващите са били под влиянието на наркотици. На журито бяха представени кадри от видеоклипове, заснети от Комбс, които той по-късно използвал за изнудване.

- Призна, че е била “силно зависима от опиати” през отношенията си с Комбс (2007-2018), търсила е професионална помощ няколко пъти, а последната ѝ употреба на наркотици е била през 2022 г.

- Разкри, че е получила 20 млн. долара по гражданско споразумение след дело срещу Комбс през ноември 2023 г.

15-16 май: Кръстосан разпит на Вентура и нови свидетелства

- Представени бяха интимни съобщения между Вентура и Комбс, свързани с планиране на “Freak Offs”.

- Вентура свидетелства, че тя и Комбс често са употребявали наркотици заедно. Комбс ставал агресивен, когато тя употребявала наркотици заедно с други хора или без той да знае. Тя описа агресия, заплахи, злоупотреби и сексуално посегателство по време на връзката си с Комбс.

- Вентура заяви, че би върнала 20-те милиона долара, за да не е преживяла никога “Freak Offs”.При повторен кръстосан преглед Вентура потвърди, че очаква да получи $10 милиона от споразумение с хотел InterContinental във връзка с нападението в хотела през март 2016 г.

Допълнителни свидетели:

- Доун Ричард, бивша членка на Danity Kane, свидетелства, че е виждала Комбс да напада Вентура през 2009 г.

- Ясин Бинда (федерален агент): Свидетелства за ареста на Комбс през септември 2024 г. и описва намерените в хотелската му стая предмети – бебешко олио, лубрикант, $9000 кеш, кетамин и MDMA.

19 май: Нови свидетелства за насилие

- Доун Ричард описа как многократно е ставала свидетел как Комбс удря, души, шамаросва и рита Вентура.

- Кери Морган, бивша най-добра приятелка на Вентура, разказа как Комбс я е нападнал през 2018 г., оставяйки следи от пръсти по шията ѝ.

20-21 май: Асистенти и майката на Вентура

- Дейвид Джеймс, бивш асистент на Комбс, разкри подробности относно подготвянето на хотелски стаи и изтощителните условия на труд. Друг от асистентите му е влязъл в болница за дехидратация след 24 часа работа без почивка.

- Реджина Вентура, майка на Каси, сподели, че е изпратила $20 000 на Комбс от страх за безопасността на дъщеря си. Комбс поискал парите, които е похарчил за Вентура. Майката на Каси потвърди, че няколко дни по-късно парите са били върнати в банковата й сметка без обяснение.

- Екзотичен танцьор с прякор “Наказателят” обясни, че му е плащано за секс с Вентура под наблюдението на Комбс.Хейс обикновено получаваше $1200 или $2000 след сесия. Той каза, че никога не е употребявал наркотици с Вентура и Комбс и никога не е виждал Комбс да приема наркотици или да изглежда в нетрезво състояние.

Показанията на специален агент Джерард Ганън разкриха открити оръжия, наркотици и бебешко олио в дома на Комбс в Маями Бийч.

22 май: Показания за по-нататъшно психическо и физическо насилие

- Джордж Каплан свидетелства за агресивни спорове между Комбс и Каси, както и с бившата му приятелка Джина.

- Скот Мескуди (Kid Cudi): Разказа как автомобилът му е бил подпален след раздразнението на Комбс, когато научил за връзката му с Вентура.

Други свидетели включват:

- Агент по компютърна криминалистика за иззети данни от лаптопите на Вентура.

- Разкрития от хотелиери за завишени сметки при престой на Комбс.

- Гримьорката Майла Моралес свидетелства за насилие след посещение на парти в къщата на Принс.

27-28 май: Нови свидетели и подробности

- Каприкорн Кларк, бивша асистентка и креативен директор на Вентура, твърди, че през 2011 г. Комбс се е появил въоръжен у дома ѝ, казвайки й: "Обличай се, отиваме да го убием."

- Следователи от полицията и пожарната свидетелстват, потвърждавайки умишлен палеж по случая с Кид Куди.

- Деонте Неш, стилист, описа многократни заплахи от Комбс спрямо Вентура - да й откаже достъп до музиката й или да публикува секс клипове с нея. Неш също свидетелства, че Вентура му е казала, че е правила секс с други мъже, докато Комбс е гледал, въпреки че не е искала.

29-30 май: Показания на „Миа“

Анонимна бивша служителка на Комбс сподели, че е била жертва на сексуално и физическо насилие от страна на Комбс в периода 2009-2017 г., и е чувствала, че няма как да избяга от ситуацията или да подаде жалба. Миа сподели, че е имала притеснение, че никога няма да може да си намери друга работа, заради влиянието на Комбс.

Diddy Trial — DIDDY THE KOALA

During a break in trial proceedings Thursday, Combs spoke to court artist Jane Rosenberg to ask her to “soften it up a bit,” saying she makes him look like a “koala” in her sketches, Rosenberg told CBS News New York.#DiddyTrial #Diddy pic.twitter.com/CcGMkkwCrx — Gen Just Law (@genjustlaw) June 8, 2025

2-3 юни: Нови разкрития и експертизи

- Еди Гарсия, бивш служител по сигурността в хотел InterContinental, разкри, че е получил $100 000 в брой, за да предаде запис, показващ нападение над Вентура.

- Съдебномедицински видеоексперт потвърди автентичността на видеозаписите с насилие, възстановени от лаптоп на Вентура.

4-5 юни: Силни емоции и оспорвани спомени

ALERT: 🚨 Federal judge denies Sean P. 'Diddy' Combs' request to delay trial. pic.twitter.com/pOgOvU2ydt — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) April 19, 2025

- Бриана Бонголан, приятелка на Вентура, свидетелства, че Комбс я е провесил от балкон на 17 етаж, като твърдение е отречено от защитата.

- Жена под псевдонима “Джейн” разказа как Комбс я е принуждавал да участва в сексуални “хотелски нощи” с други мъже, някои от които продължавали над 24 часа.

Тя също свидетелства, че не искала да прави секс с други мъже, но се е съгласила, защото “е искала да го направи щастлив” и “се е страхувала да го загуби, каза тя. Джен каза, че се е чувствала задължена да участва в тези срещи отчасти защото Комбс е бил нейният основен източник на доходи.

6 юни: Финални показания на Джейн

#BREAKING: DIDDY ACCUSED OF VIOLENT SEXUAL ABUSE IN COURT TESTIMONY



Sean “Diddy” Combs’ ex-girlfriend testified that he assaulted her, forced her into drug-fueled sex acts with a male sex worker, and coerced her in a 2024 incident she called “debauchery.” Combs, facing sex… pic.twitter.com/csrqyM0ZQ4 — The Day Runner News (@DayRunnerNews) June 10, 2025

- Джейн сподели за сериозния физически и емоционален дискомфорт при тези срещи, като добави, че многократно е призовавала "хотелските нощи" да се приключат. Комбс е отказвал да разговаря по темата, независимо от притесненията на Джейн и чувството й, че е "евтина".

Процесът срещу Шон “Diddy” Комбс разкри детайли за тъмната страна на музикалната индустрия, злоупотребата с власт, наркотиците и сексуалното насилие. Делото се очаква да продължи още няколко седмици, като вниманието на целия свят остава приковано към съдебната зала и развръзката по обвиненията, за които Комбс може да получи доживотна присъда.