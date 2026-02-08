Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент

П олицията арестува няколко демонстранти по време на протест пред федерална сграда в Минеаполис, в САЩ. Протестът беше по повод един месец от смъртта на Рене Гуд, убита на 7 януари от имиграционен агент, предаде Асошиейтед прес.

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Нейната смърт, както и тази на друг жител на града – Алекс Прети, загинал само седмици по-късно отново от оръжие на имиграционен агент, предизвикаха вълна от възмущение в цялата страна срещу имиграционните мерки на президента Доналд Тръмп.

🚨🚨🚨BREAKING: Sheriff declares illegal assembly at Whipple Federal ICE facility in Minneapolis just now. Told protesters they are "under arrest" and warned of chemical agents and "other police action." pic.twitter.com/6zKoZo6WUR — Plein Crazy (@PleinCrazy) February 7, 2026

Десетки протестиращи се събраха вчера срещу федерална сграда в Минеаполик, хвърляйки различни предмети, сред които и бутилки и дори секс играчки по кордона от полицаи, охраняващи обекта. Служителите на реда са арестували няколко протестиращи, след като тълпата е започнала да хвърля парчета лед по полицаите. Според изявление на Службата на шерифа на окръг Хенепин, помощник-шериф е бил ударен в главата, а предното стъкло на полицейски автомобил е било счупено по време на конфронтацията.

Police arrested at least several demonstrators Saturday outside a federal building in Minneapolis, breaking up a protest marking the one-month anniversary of a Minnesota woman's death at the hands of an immigration officer. https://t.co/wHuz4I5hCi — The Washington Times (@WashTimes) February 7, 2026

Пак вчера стотици хора се събраха в парк в Минеаполис, за да почетат паметта на Гуд и Прети. Организаторите на събитието повториха отправяните напоследък критики срещу имиграционните действия в Минесота, като ги определиха като федерална окупация.

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

В сряда най-високопоставеният американски имиграционен служител - Том Хоуман, обяви, че администрацията на Доналд Тръмп ще изтегли 700 имиграционни служители от щата Минесота, което е приблизително една четвърт от разположените в щата сега агенти. Това ще стане възможно, тъй като щатските и местните власти са се съгласили през изминалата седмица да съдействат, като предават задържани имигранти. Хоуман обаче не посочи кога администрацията ще прекрати операциите си в Минесота.