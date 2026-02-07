Свят

Френската прокуратура разследва бивш министър за връзка с „Епстийн“

Натискът върху Ланг да подаде оставка като шеф на Института за арабския свят в Париж се засилва

7 февруари 2026, 19:04
Френската прокуратура разследва бивш министър за връзка с „Епстийн“
Източник: БТА

Ф ренската прокуратура съобщи днес, че е започнала разследване срещу бившия министър на културата Жак Ланг и дъщеря му Каролин Ланг по подозрение в "тежка данъчна измама и пране на пари“, свързано с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Ройтерс.

Натискът върху Ланг да подаде оставка като шеф на Института за арабския свят в Париж се засилва, след като документи, публикувани миналата седмица от Министерството на правосъдието на САЩ, сочат, че Епстийн и Ланг са поддържали периодична кореспонденция от 2012 г. до смъртта на финансиста през 2019 г. при самоубийство в затвора.

Френските медии, включително вестниците "Монд" и "Фигаро", както френското разследващо онлайн издание "Медиапар", съобщиха, че предварителното разследване е започнато, след като документи на американското правосъдно министерство разкриха продължили години кореспонденция и финансови връзки между Ланг и Епстийн, включително офшорни.

Прокуратурата потвърди за разследването, но не предостави по-подробна информация.

Жак Ланг, който отрича да е извършил нещо нередно, е призован да се яви утре за обяснения във френското външно министерство, което е надзорен орган на Института за арабския свят - културна и изследователска институция, насърчаваща разбирането на арабския свят.

"Жак Ланг е бил министър, той ще вземе решението си с чиста съвест", каза адвокатът му Лоран Мерле за телевизия Бе Еф Ем в отговор на призивите Ланг да напусне институцията.

Името на Ланг се появява повече от 600 пъти в досиетата "Епстийн", сочи анализ на Ройтерс.

Дъщерята на Ланг - Каролин, подаде в понеделник оставка като председател на Независимия съюз на продуцентите във Франция, след като излязоха наяве връзките ѝ с Епстийн.

"Жак Ланг намира представянето на фактите за много предубедено, но той е боец и ще предостави както на надзорния орган, така и на съда всички необходими обяснения, за да докаже, че не е замесен в никакви нередности или престъпления, каквито му приписват", каза неговият адвокат.

"Не е имало движение на финансови средства. Но мисля, че е нормално правосъдието да иска да провери това“, заяви той, изразявайки надежда, че прокуратурата ще действа бързо.

Разкритията привличат вниманието към глобалните връзки на Епстийн с публични личности, включително Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-малкият брат на британския крал Чарлз Трети, и Питър Манделсън, бившият посланик на Великобритания в САЩ, посочва Ройтерс.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Жак Ланг Джефри разследване данъчна измама пране на пари Епстийн досиета финансови връзки Каролин Ланг Институт за арабския свят оставка
