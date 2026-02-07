Любопитно

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Според експерти диетата играе централна роля във формирането на микробиома

7 февруари 2026
Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви
Източник: iStock

Н якои от най-често срещаните храни във вашата кухня могат тихомълком да увреждат здравето на червата ви, съобщава New York Post.

Тъй като здравето на червата продължава да доминира в разговорите за уелнес, експертите казват, че диетата играе централна роля във формирането на микробиома.

Когато балансът на чревните бактерии е нарушен, това може да допринесе за стомашно-чревни проблеми като  синдром на раздразнените черва (IBS), подуване на корема, запек и диария, каза пред Fox News Digital Робин ДеЧико, сертифициран холистичен диетолог в Ню Йорк.

Ето четири храни, които според експертите могат да навредят повече, отколкото да помогнат на червата.

Хляб от супермаркет

Източник: iStock

Пакетираният хляб, продаван в много хранителни магазини, може да е по-вреден за здравето на червата, отколкото хората осъзнават.

ДеЧико каза, че много хлябове от супермаркетите са силно преработени и съдържат съставки, които могат да нарушат баланса на бактериите в червата.

Тя добави, че много търговски видове хляб се приготвят с рафинирани брашна и добавки, предназначени да удължат срока на годност, но тези съставки често са за сметка на фибрите.

Пържени храни

Източник: iStock

Храните, които са пържени или готвени в големи количества олио, могат да бъдат особено вредни за червата.

„Тялото по-трудно усвоява такива храни с високо съдържание на мазнини“, каза ДеЧико.

Тя добави, че много пържени храни се приготвят в рафинирани растителни масла, което може допълнително да допринесе за чревния дисбаланс, когато се консумира редовно.

Захар

Източник: iStock

Храните и напитките с високо съдържание на добавена захар са сред най-големите причинители за лошо здраве на червата.

Сладоледът, по-специално, комбинира големи количества захар със съставки, които могат да бъдат трудни за смилане от някои хора.

„Храните с високо съдържание на захар не са полезни по никакъв начин – те допринасят за цялостно възпаление, затлъстяване, диабет и сърдечни заболявания“, отбеляза ДеЧико.

Тя каза, че честите скокове на кръвната захар могат директно да нарушат чревния микробиом.

„Колкото повече храни ядем, които влияят на кръвната захар и причиняват скок на инсулина, толкова по-лошо е за червата ни, защото захарта е по същество гориво за свръхрастеж на вредни бактерии“, каза ДеЧико.

Веганско сирене

Източник: iStock

Въпреки че алтернативите на сиренето на растителна основа са популярни, някои силно преработени версии може да са вредни за здравето на червата.

Някои силно преработени вегански сирена могат да предизвикат възпаление на червата поради добавките и пълнителите, използвани за свързване на продуктите, каза ДеЧико.

Тя препоръчва да се придържате към истински, пълноценни храни.

„Когато трябва да изберете заместител, уверете се, че той е направен от съставки, които са наистина истински“, отбеляза ДеЧико.

Източник: New York Post    
Здраве на червата Вредни храни Диета Чревен микробиом Стомашно-чревни проблеми Преработени храни Захар Пържени храни Хляб от супермаркет Веганско сирене
Всичко от днес

