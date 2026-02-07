Експерт: Изходът от войната в Украйна ще определи съдбата на Европа

Р уската заплаха за източния фланг на НАТО може да се засили при спиране на огъня в Украйна, смята председателят на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер, цитиран от ДПА.

"Докато Украйна брани Европа, заплахата не е толкова голяма", каза дипломатът в интервю, публикувано днес от изданието "Тагесшпигел".

Това означава, че армиите на руския президент Владимир Путин в момента са приковани там и "той губи по хиляди войници на седмица".

Щом в Украйна настъпи примирие, обстановката ще се промени, отбеляза Ишингер седмица преди 62-то издание на международната конференция по сигурността, чийто домакин ежегодно е баварската столица.

"Тогава Путин ще може спокойно да продължи с превъоръжаването си и заплахата за източния фланг на НАТО ще се засили", посочи Ишингер.

Но независимо от това германският експерт подчерта, че най-важното е на кръвопролитието в Украйна да бъде сложен край час по-скоро.

"Няма нищо друго, което да желая повече на народа на Украйна. Но руската заплаха за нас, германците, ще се засили, ако евентуално спиране на огъня не бъде придружено от внушително намаляване на (военния потенциал), струпан в западните военни окръзи на Русия", каза Ишингер.

Да се случи това обаче е малко вероятно. "И именно по тази причина няма как само заради това, че има примирие, да седнем спокойно и да си отдъхнем", допълни той.

Изходът от войната в Украйна е "пар екселанс въпрос, засягащ съдбата на Германия и Европа", смята Ишингер, който подчерта, че днес Киев брани цяла Европа, а не само собствените си територии.

На предстоящата конференция по сигурността се очаква да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.

Украйна се бори от почти четири години със западна помощ да отблъсне нахлулите руски войски. САЩ в момента се опитват да договорят край на боевете, отбелязва ДПА.