По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

М ного хора са убедени, че качествените грижи трябва да са скъпи, но експертите ни напомнят, че понякога прости и достъпни средства за защита могат да бъдат също толкова ефективни.

Кой продукт от аптеката е подходящ за кожата?

Един от тях е вазелинът, който се използва от десетилетия за защита и възстановяване на кожата.

Експертите отбелязват, че популярността на вазелина се обяснява не само с цената му. Продуктът се продава без рецепта, има дълъг срок на годност и е подходящ както за възрастни, така и за деца.

Класическият вазелин не съдържа аромати или консерванти, така че се счита за хипоалергенен и често се използва дори когато има съмнение за реакция към козметика.

Защо вазелинът отново е на мода

Сред основните предимства е неговата универсалност. Може да се използва върху устни, ръце, лице и дори много сухи участъци от кожата. Продуктът не предизвиква парене, така че е подходящ за хора с чувствителна кожа.

Вазелинът създава тънък защитен филм на повърхността, който помага за задържане на влагата. Това е, което кара кожата да се възстановява по-бързо и да реагира по-малко на студ, вятър и сух въздух.

Как да използвате вазелин правилно

За да се получи максимален ефект, се препоръчва нанасянето му върху леко влажна кожа - по този начин влагата ще бъде „запечатана“ вътре.

Най-често срещаните методи на приложение:

Срещу сухота

Вазелинът помага при лющене и напукване, особено по ръцете, краката и клепачите. Можете да нанесете дебел слой през нощта и да носите памучни ръкавици.

За леки повреди

Малките порязвания и ожулвания зарастват по-добре във влажна среда, а защитният филм намалява риска от забележими белези.

Срещу триене

Продуктът се нанася върху зони, които често се търкат, като например стъпалата или вътрешната страна на бедрата.

За обрив от пелени

Вазелинът създава бариера срещу влагата и помага за омекотяване на кожата на бебетата. Ако раздразнението продължава няколко дни, е добре да посетите лекар.

За нокти и кожички

Редовната употреба намалява чупливостта и предотвратява лющенето.

За устни

Това е лесен начин да ги предпазите от атмосферни влияния, особено през зимата.

Срещу студ

Малко количество, нанесено върху откритата кожа около 30 минути преди излизане навън, може да помогне за предпазването ѝ от атмосферните влияния.

Кога е по-добре да се откажете от вазелина?

Въпреки своята универсалност, продуктът не е подходящ за всички ситуации. Не се препоръчва да се прилага върху кожа, склонна към акне, тъй като гъстата текстура може да запуши порите. Също така, вазелинът не се използва при инфекциозни кожни лезии и не се прилага върху пресни изгаряния.

Освен това, експертите не препоръчват използването му върху скалпа, тъй като продуктът е труден за отмиване.

Лесна грижа без излишни разходи

Дерматолозите подчертават, че ефективната грижа за кожата не винаги означава скъпи буркани. Основните продукти с минимални съставки често действат не по-зле от рекламираната козметика.