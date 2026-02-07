Любопитно

Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара

Първоначалната оценка на творбата беше между 1,5-2 милиона долара

7 февруари 2026, 21:07
Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България
Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо
Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом
Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм
Празник днес имат хората, чиито имена значат "добър"
Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ
Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем
Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Е кспертите установиха, че неизвестната досега скица, нарисувана с червена креда, изобразява дясното стъпало  на Ливийската Сибила. Фигурата на пророчицата може да бъде видяна във фреските в Сикстинската капела във Ватикана. 

Първоначалната оценка на творбата беше между 1,5-2 милиона долара. Търгът продължи повече от 45 минути и приключи с придобиването на рисунката от анонимен купувач за рекордните 27,2 милиона долара. Сумата е почти 20 пъти по-висока от първоначалната оценка.

"Това е изключително произведение с прекрасна история", каза в изявление Андрю Флечър, глобален ръководител на отдела за стари майстори в "Кристис". "Имахме многобройни участници в наддаването в залата, по телефона и онлайн, защото това вероятно беше единственият шанс за колекционер да придобие ескиз на може би най-великото произведение на изкуството, създавано някога", допълни той.

Предишният рекорд за творба на Микеланджело беше 24,3 милиона долара за скица, изобразяваща гол мъж с две други фигури на заден план, продадена на търг на "Кристис" в Париж.

Италианският скулптор, художник, архитект и поет Микеланджело оказва огромно влияние върху развитието на западното изкуство. Сред най-известните му творби са стенописите на тавана на Сикстинската капела, които включват над 300 фигури, статуята на Давид във Флоренция и скулптурната композиция "Пиета" съхранявана в базиликата "Свети Петър" във Ватикана.

Източник: БТА/Елена Христова    
