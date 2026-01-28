„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Д раматичен инцидент по време на обществена проява в Минеаполис: Мъж се нахвърли върху конгресменката от Демократическата партия Илхан Омар и я напръска с неприятно миришеща течност от спринцовка. Въпреки атаката, Омар запази самообладание и продължи речта си, в която призоваваше за закриване на федералната имиграционна служба (ICE).

Видеозапис показва как мъж се втурва към конгресменката на трибуната и я напръсква с течност. Застанал наблизо едър мъж веднага го хваща и го поваля на земята. Омар прави няколко крачки към мъжа с вдигната ръка, преди той да бъде укротен, и след кратка пауза продължава презентацията си, предаде Ройтерс.

Полицията в Минеаполис заяви, че "полицаите на мястото са видели мъжа да използва спринцовка, за да напръска с неизвестна течност Омар. Полицията веднага го арестува за нападение от трета степен и каза, че конгресменката не е пострадала. Криминалисти са пристигнали за събиране на доказателства от местопрестъплението, съобщи полицията.

Веднага след като нападателят беше повален от охраната, Омар се обърна към присъстващите с думите:

„Ето това е реалността, която хора като този грозен мъж не разбират: ние сме силни и ще останем устойчиви пред всичко, което решат да хвърлят срещу нас. Аз съм оцеляла, така че един дребен провокатор няма да ме сплаши и да ме спре да си върша работата. Не позволявам на насилниците да побеждават“.

По-късно пред репортери тя добави:

„Преживяла съм война. Определено ще преживея и сплашването, защото съм изградена по този начин“.

Омар критикуваше Имиграционната и митническа служба на САЩ и министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем, когато мъжът се нахвърли върху нея и я призова да подаде оставка след убийството на двамата американски граждани в Минеаполис през последните седмици при засилените мерки за контрол на имиграцията на президента Тръмп.

U.S. Democratic congresswoman Ilhan Omar, D-Minn., was targeted at a Minneapolis town hall Tuesday night when a man tried to spray her with an unidentified substance before being tackled by security; moments earlier, she had called to abolish ICE and for Homeland Security…

"Имиграционната и митническа служба не може да бъде реформирана, не може да бъде реабилитирана, трябва да премахнем ICE завинаги, а ръководителката на Министерството на вътрешната сигурност Кристи Ноем трябва да подаде оставка или да бъде подведена под отговорност", каза Омар, докато присъстващите на проявата в кметството я аплодираха.

Мъжът тогава се хвърли към нея и я напръска с течността, преди да ѝ каже: "Трябва да подадеш оставка".

Омар често е била обект на политически атаки от страна на Тръмп, който веднъж я нарече "боклук".

По време на речта си в Айова вчера Тръмп каза, че Омар не обича САЩ.

"Те трябва да покажат, че могат да обичат страната ни, трябва да се гордеят", каза Тръмп, визирайки имигрантите. "Не като Илхан Омар", добави американският президент.