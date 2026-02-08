България

До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване

Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°

8 февруари 2026, 07:00
Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"
Мистерията "Петрохан": Записи от камерите в района разкриват последните часове преди трагедията
Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев
БСП се събра на извънреден конгрес, Зафиров подаде оставка
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест
Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев
Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

В неделя облачността над страната ще се задържи по-често значителна. На отделни места, главно в Южна България, по-късно през деня и в Източна България ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между и 13°.

В София температурата ще е около 10°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

По Черноморието ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 5°-6° по Северното Черноморие до 7°-8° по Южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1700-1800 метра - от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра - около минус 1°.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното. 

През първите дни от новата седмица вятърът ще се ориентира от североизток и с него ще прониква студен въздух. Ще бъде облачно с валежи, на повече места в понеделник. В Северна България и високите полета ще превалява предимно сняг, в Южна България - дъжд.

Източник: НИМХ

Температурите ще се понижат и във вторник минималните ще са между минус 4° и , а максималните - между и, по-високи в крайните южни райони.

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

Димитър Манолов: България е назад с минималните заплати, бюджета и пенсионната реформа

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Най-честите грешки, които допускаме при офроуд шофиране

Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 11 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 12 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 9 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 11 часа
Последни новини

<p>Ад във фабрика в Китай - експлозия уби осем души</p>

Осем загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в Северен Китай

Свят Преди 4 минути

Взривът е станал във фабрика на „Цзяпън Биотех“ в провинция Шанси, задържан е законният представител на компанията, а причините за инцидента се разследват

<p>Подкрепата за Киев в Германия: Какво показват новите данни за конфликта?</p>

Проучване в Германия: Над 50% подкрепят увеличаване на помощта за Украйна срещу Русия

Свят Преди 31 минути

Анкета на ИНСА за „Билд“ показва, че мнозинството германци искат повече военна и финансова подкрепа за Киев и се страхуват от разширяване на войната към НАТО

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Любопитно Преди 1 час

Струва си да знаете с какво да ги комбинирате, за да намалите вредата

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Любопитно Преди 1 час

Отказването от тютюнопушенето не е лесна задача за мнозина, но ако го направите, ви очакват невероятни чувства

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Любопитно Преди 1 час

Сара Ректор става най-богатото чернокожо момиче в САЩ през 1913 г.

,

Близо 10 000 демонстранти се събраха в Берлин, за да призоват за демокрация в Иран

Свят Преди 10 часа

Митингът, проведен под мотото "Свобода за Иран", беше организиран от Иранското дружество в изгнание в Берлин

,

Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара

Любопитно Преди 11 часа

Първоначалната оценка на творбата беше между 1,5-2 милиона долара

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

България Преди 12 часа

Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Любопитно Преди 13 часа

Според експерти диетата играе централна роля във формирането на микробиома

,

Френската прокуратура разследва бивш министър за връзка с „Епстийн“

Свят Преди 13 часа

Натискът върху Ланг да подаде оставка като шеф на Института за арабския свят в Париж се засилва

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Свят Преди 14 часа

Той е бил поставен в предварителния арест в очакване на изслушване на 11 февруари

,

Иран арестува 11 членове на Кюрдската партия за свободен живот за саботаж

Свят Преди 14 часа

Кюрдската партия за свободен живот е класифицирана като терористична група от Турция и САЩ

Виктор Орбан ще пътува до Вашингтон за учредяването на Съвета за мир

Виктор Орбан ще пътува до Вашингтон за учредяването на Съвета за мир

Свят Преди 14 часа

Той ще пътува след две седмици

Зеленски: Русия иска Съединените щати да признаят Крим за руски

Зеленски: Русия иска Съединените щати да признаят Крим за руски

Свят Преди 14 часа

Държавният глава на Украйна каза, че краят на войната трябва да е достоен и стабилен

,

Експерт: Изходът от войната в Украйна ще определи съдбата на Европа

Свят Преди 15 часа

Това смята председателят на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер

,

Лондон изпрати изтребители F-35 в Кипър заради напрежението между САЩ и Иран

Свят Преди 16 часа

Те са разположени в база "Акротири" на южния бряг на Кипър

Всичко от днес

