До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване

В неделя облачността над страната ще се задържи по-често значителна. На отделни места, главно в Южна България, по-късно през деня и в Източна България ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°.

В София температурата ще е около 10°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

По Черноморието ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 5°-6° по Северното Черноморие до 7°-8° по Южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1700-1800 метра - от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра - около минус 1°.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното.

През първите дни от новата седмица вятърът ще се ориентира от североизток и с него ще прониква студен въздух. Ще бъде облачно с валежи, на повече места в понеделник. В Северна България и високите полета ще превалява предимно сняг, в Южна България - дъжд.

Източник: НИМХ

Температурите ще се понижат и във вторник минималните ще са между минус 4° и 1°, а максималните - между 0° и 5°, по-високи в крайните южни райони.