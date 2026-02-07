Испания и Португалия днес ще бъдат ударени от нова буря

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Е два възстановили се от силната буря „Леонардо“, преминала в средата на седмицата, Испания и Португалия са изложени днес отново на опасност от значителни валежи и силни ветрове заради нова буря, наречена „Марта“, предаде Франс прес.

Властите в двете държави са обезпокоени, че земята, вече напоена от последните интензивни дъждове, няма да може да поеме допълнителните количества вода и това може да предизвика нови наводнения и свлачища.

Иберийският полуостров е на първа линия по последици от климатичните промени в Европа и в продължение на няколко години е засяган от все по-дълги горещи вълни и все по-чести и интензивни дъждове, отбелязва АФП.

В голяма част от Южна Испания, по-специално в област Андалусия, както и в северозападната част на страната, за днес е обявен оранжев код за „валежи“ и възможност за „силни ветрове на места“, предупреди националната метеорологична агенция „Аемет“.

Въпреки това агенцията обяви, че очаква валежите да не са толкова силни като тези, предизвикани преди дни от бурята „Леонардо“, която стана причина за смъртта на двама души в Испания. Жена бе отнесена от река в Андалусия, а тялото ѝ бе открито вчера, след няколкодневно издирване. Друг човек загина вчера при пътен инцидент по време на градушка, съобщиха местните власти.