Свят

Испания и Португалия днес ще бъдат ударени от нова буря

Въпреки това агенцията обяви, че очаква валежите да не са толкова силни като тези, предизвикани преди дни от бурята „Леонардо“

7 февруари 2026, 15:40
Скандалът

Скандалът "Епстийн" поваля политическия елит на Европа - в САЩ обаче минават метър
Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество
Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни
Голям пожар във военна база в Техеран

Голям пожар във военна база в Техеран
Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат
Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн
Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света

Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света
Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Е два възстановили се от силната буря „Леонардо“, преминала в средата на седмицата, Испания и Португалия са изложени днес отново на опасност от значителни валежи и силни ветрове заради нова буря, наречена „Марта“, предаде Франс прес.

Властите в двете държави са обезпокоени, че земята, вече напоена от последните интензивни дъждове, няма да може да поеме допълнителните количества вода и това може да предизвика нови наводнения и свлачища.

Иберийският полуостров е на първа линия по последици от климатичните промени в Европа и в продължение на няколко години е засяган от все по-дълги горещи вълни и все по-чести и интензивни дъждове, отбелязва АФП.

В голяма част от Южна Испания, по-специално в област Андалусия, както и в северозападната част на страната, за днес е обявен оранжев код за „валежи“ и възможност за „силни ветрове на места“, предупреди националната метеорологична агенция „Аемет“.

Въпреки това агенцията обяви, че очаква валежите да не са толкова силни като тези, предизвикани преди дни от бурята „Леонардо“, която стана причина за смъртта на двама души в Испания. Жена бе отнесена от река в Андалусия, а тялото ѝ бе открито вчера, след няколкодневно издирване. Друг човек загина вчера при пътен инцидент по време на градушка, съобщиха местните власти.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Буря Марта Буря Леонардо Испания Португалия Наводнения Свлачища Климатични промени Иберийски полуостров Оранжев код Смъртни случаи
Последвайте ни
Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано

Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано

Експерт: Изходът от войната в Украйна ще определи съдбата на Европа

Експерт: Изходът от войната в Украйна ще определи съдбата на Европа

Скандалът

Скандалът "Епстийн" поваля политическия елит на Европа - в САЩ обаче минават метър

Киев подкрепи призива на папа Лъв XIV за олимпийско примирие в Украйна

Киев подкрепи призива на папа Лъв XIV за олимпийско примирие в Украйна

Как се плаща за нощен труд

Как се плаща за нощен труд

pariteni.bg
За пръв път в 12-годишната си история Nio излезе на печалба

За пръв път в 12-годишната си история Nio излезе на печалба

carmarket.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 21 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 19 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 21 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Лондон изпрати изтребители F-35 в Кипър заради напрежението между САЩ и Иран

Свят Преди 43 минути

Те са разположени в база "Акротири" на южния бряг на Кипър

Молдова осъди трима за подготовка на безредици в лагери в Босна и Херцеговина и Сърбия

Молдова осъди трима за подготовка на безредици в лагери в Босна и Херцеговина и Сърбия

Свят Преди 1 час

В мотивите си съдът посочва, че обвиняемите са действали като част от стабилна престъпна структура, координирана от Русия, с ясно разпределени рол

<p>Зеленски: САЩ искат войната в Украйна да приключи до юни</p>

Володимир Зеленски: САЩ искат войната в Украйна да приключи до юни

Свят Преди 3 часа

Зеленски заяви, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се състои идната седмица за първи път на тяхна територия

Има ли дата за следващия кръг иранско-американски преговори по ядрения въпрос?

Има ли дата за следващия кръг иранско-американски преговори по ядрения въпрос?

Свят Преди 4 часа

САЩ и Ислямската република очакват новия тур разговори да се състои скоро

Предупреждения за наводнения и проливни валежи във Великобритания

Предупреждения за наводнения и проливни валежи във Великобритания

Свят Преди 4 часа

Код за опасно време е издаден и за 11 зони в Уелс

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

България Преди 5 часа

Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите, коментира Христов

<p>С 5 месеца закъснение: Китайска телевизия пусна интервю с &quot;президента&quot;&nbsp;Илияна Йотова</p>

Китайска телевизия пусна интервю с Илияна Йотова: България може да е добър мост към Европа

България Преди 6 часа

Президентът впечатлена от чистотата на Пекин, модерната архитектура и уникалното съчетание на древно наследство с иновации.

Масови демонстрации очакват световните лидери на Мюнхенската конференция

Масови демонстрации очакват световните лидери на Мюнхенската конференция

Свят Преди 6 часа

Досега са регистрирани общо около 120 000 участници в организираните протести

<p>Човекът-паяк обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев</p>

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

България Преди 7 часа

Според публикация на Човека-паяк Иван Кристоф средствата са осигурени от международен донор чрез Special Operation Services T

"Правя крачка назад": Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

"Правя крачка назад": Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

България Преди 7 часа

Атанас Зафиров отбеляза, че лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП, а най-важен е въпросът за пътя

<p>Военни самолети на НАТО блокираха въздушното пространство над Полша</p>

Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

Свят Преди 7 часа

Въздушното пространство над Югоизточна Полша е блокирано, а полетите са спрени, за да се осигури безопасността на военните операции в региона

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Свят Преди 8 часа

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени"

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Свят Преди 8 часа

Министърът на отбраната Пийт Хегсет посочи в изявление, че Харвард „вече не отговаря на нуждите на военното министерство или военните служби“

<p>След преговорите - заплахи: Тръмп подготвя икономически удар срещу Иран</p>

Тръмп заплаши с наказателни мита търговските партньори на Иран

Свят Преди 8 часа

Президентът на САЩ обяви възможни тарифи до 25% за държави, които купуват петрол и услуги от Техеран, на фона на нови санкции и преговори за ядрената програма

<p>Международна &quot;перачница за пари&quot; рухна в Европа</p>

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Свят Преди 9 часа

Международната схема е „изпрала“ приходи от трафик на наркотици от 2019 г. насам, арестувани са 13 души, а за част от тях тече процедура по екстрадиция

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

Свят Преди 9 часа

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Кейли Куоко от "Теория за големия взрив" за депресията по време на развода: Мислех, че ще умра

Edna.bg

Не е само хубаво лице: тайните страни от живота на Ащън Къчър

Edna.bg

Руан Круз покачи преднината на Лудогорец

Gong.bg

Червен картон за Бидунга след нарушение срещу Дуарте

Gong.bg

Нова буря - втората за няколко дни, удря Испания и Португалия (ВИДЕО)

Nova.bg

Лондон изпрати изтребители F-35 в Кипър заради напрежението между САЩ и Иран

Nova.bg