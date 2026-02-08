Проучване в Германия: Над 50% подкрепят увеличаване на помощта за Украйна срещу Русия

П овечето хора в Германия са готови да предоставят по-голяма подкрепа на Украйна в усилията й да се противопостави на пълномащабното руско нашествие, показва социологическо проучване, цитирано от ДПА.

Около 52% от анкетираните заявяват, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Украйна, ако Русия не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта.

Междувременно 28% от участниците в допитването на института ИНСА смятат, че тази подкрепа трябва да включва както военна, така и финансова помощ.

Според проучването, поръчано от вестник "Билд", още 12% са на мнение, че помощта трябва да бъде под формата или на финансови средства, или на оръжия.

Большинство немцев за продолжение поддержки Украины, следует из опроса Insa для газеты Bild. В Германии растет готовность поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, а опасения о нападении РФ на страны НАТО снижаются. Таковы результаты 52% опрошенных утвердительно ответили… pic.twitter.com/hOLY7obvTX — DW на русском (@dw_russian) February 7, 2026

В същото време 35% от анкетираните заявяват, че Германия трябва да прекрати подкрепата си за Украйна, а 13% не са дали отговор.

Проучването показва също, че германците продължават да се страхуват от още по-широк военен конфликт – 54% са обезпокоени, че Русия може да нападне страна членка на НАТО като Полша или Литва. Това обаче е с около 8 процентни пункта по-малко в сравнение с допитване, проведено през септември миналата година.

Анкетата е обхванала 1002 души и е проведена на 5 и 6 февруари.

Намеса във войната: Така повечето германци виждат оръжейните доставки за Украйна

Руското пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. предизвика незабавна и все по-засилваща се реакция от страна на международната общност, включително Германия. В отговор на ескалацията на конфликта, германското правителство бързо предприе конкретни действия за подкрепа на Киев.

Още през първата година след инвазията, германското правителство одобри доставка на оръжия и друго въоръжение за Украйна на стойност около 2,6 милиарда евро, демонстрирайки категоричен ангажимент към отбраната на атакуваната държава. Впоследствие, на първата годишнина от началото на конфликта, канцлерът Олаф Шолц публично заяви непоколебимата подкрепа на Германия, обещавайки да продължи помощта „толкова силно и толкова дълго, колкото е необходимо“. Общата германска помощ за Украйна, включваща:

финансова, хуманитарна и военна подкрепа, тогава надхвърли 14 милиарда евро.

Тази позиция бе потвърдена и от германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който определи Германия като най-големия поддръжник на Украйна на европейския континент.

Политиката на Берлин остава последователна, като канцлерът Шолц изрично е уведомил руския президент Владимир Путин, че германската подкрепа за Украйна няма да отслабне. Общата военна помощ, предоставена само от Германия, вече достига 28 милиарда евро. Неотдавнашното одобрение на нов пакет от военна помощ за 3 милиарда евро, заедно с плановете на финансовия министър Йорг Кукис за ангажименти от над 11 милиарда евро за периода 2026-2029 г., подчертават дългосрочната стратегическа визия на Германия. Тези последователни действия отразяват официалната позиция на Берлин и задават рамката, на фона на която се формират обществените нагласи в страната.