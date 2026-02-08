Свят

Проучване в Германия: Над 50% подкрепят увеличаване на помощта за Украйна срещу Русия

Анкета на ИНСА за „Билд“ показва, че мнозинството германци искат повече военна и финансова подкрепа за Киев и се страхуват от разширяване на войната към НАТО

8 февруари 2026, 08:04
Проучване в Германия: Над 50% подкрепят увеличаване на помощта за Украйна срещу Русия
Източник: БТА

П овечето хора в Германия са готови да предоставят по-голяма подкрепа на Украйна в усилията й да се противопостави на пълномащабното руско нашествие, показва социологическо проучване, цитирано от ДПА.

Около 52% от анкетираните заявяват, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Украйна, ако Русия не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта.

Междувременно 28% от участниците в допитването на института ИНСА смятат, че тази подкрепа трябва да включва както военна, така и финансова помощ.

Според проучването, поръчано от вестник "Билд", още 12% са на мнение, че помощта трябва да бъде под формата или на финансови средства, или на оръжия.

В същото време 35% от анкетираните заявяват, че Германия трябва да прекрати подкрепата си за Украйна, а 13% не са дали отговор.

Проучването показва също, че германците продължават да се страхуват от още по-широк военен конфликт – 54% са обезпокоени, че Русия може да нападне страна членка на НАТО като Полша или Литва. Това обаче е с около 8 процентни пункта по-малко в сравнение с допитване, проведено през септември миналата година.

Анкетата е обхванала 1002 души и е проведена на 5 и 6 февруари.

Намеса във войната: Така повечето германци виждат оръжейните доставки за Украйна

Руското пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. предизвика незабавна и все по-засилваща се реакция от страна на международната общност, включително Германия. В отговор на ескалацията на конфликта, германското правителство бързо предприе конкретни действия за подкрепа на Киев.

Още през първата година след инвазията, германското правителство одобри доставка на оръжия и друго въоръжение за Украйна на стойност около 2,6 милиарда евро, демонстрирайки категоричен ангажимент към отбраната на атакуваната държава. Впоследствие, на първата годишнина от началото на конфликта, канцлерът Олаф Шолц публично заяви непоколебимата подкрепа на Германия, обещавайки да продължи помощта „толкова силно и толкова дълго, колкото е необходимо“. Общата германска помощ за Украйна, включваща:

  1. финансова,
  2. хуманитарна и
  3. военна подкрепа, тогава надхвърли 14 милиарда евро.

Тази позиция бе потвърдена и от германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който определи Германия като най-големия поддръжник на Украйна на европейския континент.

Политиката на Берлин остава последователна, като канцлерът Шолц изрично е уведомил руския президент Владимир Путин, че германската подкрепа за Украйна няма да отслабне. Общата военна помощ, предоставена само от Германия, вече достига 28 милиарда евро. Неотдавнашното одобрение на нов пакет от военна помощ за 3 милиарда евро, заедно с плановете на финансовия министър Йорг Кукис за ангажименти от над 11 милиарда евро за периода 2026-2029 г., подчертават дългосрочната стратегическа визия на Германия. Тези последователни действия отразяват официалната позиция на Берлин и задават рамката, на фона на която се формират обществените нагласи в страната.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Последвайте ни

По темата

До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване

До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

Димитър Манолов: България е назад с минималните заплати, бюджета и пенсионната реформа

Димитър Манолов: България е назад с минималните заплати, бюджета и пенсионната реформа

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 11 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 12 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 9 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ад във фабрика в Китай - експлозия уби осем души</p>

Осем загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в Северен Китай

Свят Преди 5 минути

Взривът е станал във фабрика на „Цзяпън Биотех“ в провинция Шанси, задържан е законният представител на компанията, а причините за инцидента се разследват

<p>Трус във &quot;Вашингтон пост&quot;: Шефът Уил Луис подаде оставка</p>

CEO-то на "Вашингтон пост" Уил Луис подаде оставка след съкращения и загуба на абонати

Свят Преди 53 минути

Джеф Д’Онофрио, финансов директор на вестника, който е собственост на Джеф Безос, ще поеме поста на главен изпълнителен директор

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Любопитно Преди 1 час

Сара Ректор става най-богатото чернокожо момиче в САЩ през 1913 г.

,

Близо 10 000 демонстранти се събраха в Берлин, за да призоват за демокрация в Иран

Свят Преди 10 часа

Митингът, проведен под мотото "Свобода за Иран", беше организиран от Иранското дружество в изгнание в Берлин

,

Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара

Любопитно Преди 11 часа

Първоначалната оценка на творбата беше между 1,5-2 милиона долара

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

България Преди 12 часа

Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Любопитно Преди 13 часа

Според експерти диетата играе централна роля във формирането на микробиома

,

Френската прокуратура разследва бивш министър за връзка с „Епстийн“

Свят Преди 13 часа

Натискът върху Ланг да подаде оставка като шеф на Института за арабския свят в Париж се засилва

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Свят Преди 14 часа

Той е бил поставен в предварителния арест в очакване на изслушване на 11 февруари

,

Иран арестува 11 членове на Кюрдската партия за свободен живот за саботаж

Свят Преди 14 часа

Кюрдската партия за свободен живот е класифицирана като терористична група от Турция и САЩ

Виктор Орбан ще пътува до Вашингтон за учредяването на Съвета за мир

Виктор Орбан ще пътува до Вашингтон за учредяването на Съвета за мир

Свят Преди 14 часа

Той ще пътува след две седмици

Зеленски: Русия иска Съединените щати да признаят Крим за руски

Зеленски: Русия иска Съединените щати да признаят Крим за руски

Свят Преди 14 часа

Държавният глава на Украйна каза, че краят на войната трябва да е достоен и стабилен

,

Експерт: Изходът от войната в Украйна ще определи съдбата на Европа

Свят Преди 15 часа

Това смята председателят на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер

,

Лондон изпрати изтребители F-35 в Кипър заради напрежението между САЩ и Иран

Свят Преди 16 часа

Те са разположени в база "Акротири" на южния бряг на Кипър

Молдова осъди трима за подготовка на безредици в лагери в Босна и Херцеговина и Сърбия

Молдова осъди трима за подготовка на безредици в лагери в Босна и Херцеговина и Сърбия

Свят Преди 16 часа

В мотивите си съдът посочва, че обвиняемите са действали като част от стабилна престъпна структура, координирана от Русия, с ясно разпределени рол

,

Италианската полиция разследва възможен саботаж на железопътната мрежа близо до Болоня

Свят Преди 16 часа

Италианската държавна железопътна компания съобщи, че проблемът с линиите, възникнал в първия пълен ден на Зимните олимпийски игри, не е бил причинен от техническа неизправност

Всичко от днес

От мрежата

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

Ледена пързалка в каналите на Санкт Петербург

sinoptik.bg
1

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Кои са имениците на 8 февруари

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 февруари, неделя

Edna.bg

Григор Димитров започва с американец на силния турнир в Далас

Gong.bg

Вечната искра, която гори: Христо Стоичков на 60

Gong.bg

Трогателен клип за спасяването на две кучета развълнува социалните мрежи

Nova.bg

Не път, а пропаст: Защо хората в Ощава са откъснати от света

Nova.bg