Близо 10 000 демонстранти се събраха в Берлин, за да призоват за демокрация в Иран

Б лизо 10 000 души се събраха в центъра на Берлин днес, за да призоват за демокрация в Иран и да демонстрират солидарност с участниците в последните протести там, съобщи германската полиция, цитирана от ДПА.

Митингът, проведен под мотото "Свобода за Иран", беше организиран от Иранското дружество в изгнание в Берлин и други организации, като около 340 международни организации и политически фигури подкрепиха протеста.

Призивите за участие в демонстрацията бяха разпространени в социалните мрежи и чрез листовки, а няколко вестника публикуваха големи реклами.

Полицията съобщи още, че демонстрацията е била мирна и че около 380 полицаи са охранявали събитието.

На митинга са присъствали много роднини на хора, убити или арестувани по време на последните протести в Иран, заявиха организаторите.

Много от участниците развяваха ирански знамена. Някои държаха снимки на Мариам Раджави, председателка на Националния съвет на съпротивата на Иран - организация, която е забранена в Ислямската република. Някои хора носеха жълти жилетки с надпис "Свободен Иран".

Раджави се обърна лично към демонстрантите в Берлин.

Бившият държавен секретар на САЩ Майк Помпейо трябваше да се появи на живо по видеовръзка. Сред останалите оратори бяха бившият шеф на канцеларията на канцлера Петер Алтмайер и бившата министърка на правосъдието Забине Лойтхойсер-Шнаренбергер.