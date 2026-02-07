Киев подкрепи призива на папа Лъв XIV за олимпийско примирие в Украйна

У крайна подкрепи призива за прекратяване на военните действия с Русия по време на Зимните олимпийски игри, след като Италия и папа Лъв Четиринадесети призоваха световните лидери да използват зимната олимпиада в Милано-Кортина за насърчаване на мира, предаде Ройтерс.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви пред Ройтерс, че Киев подкрепя предложението за прекратяване на огъня по време на Зимните олимпийски игри от 6 до 22 февруари, както и съответната резолюция на ООН, призоваваща за глобално примирие. Той заяви, че Русия трябва да изясни позицията си.

"Ние подкрепяме този призив", заяви Сибига в интервю. "Ние сме заинтересовани от прекратяване на огъня и ако Русия отново откаже, това ще потвърди още веднъж кой е препятствието за мира и кой иска да продължи тази война", подчерта украинският министър на външните работи.

Миналата неделя Светият отец се позова на това, което според него е древна традиция на олимпийското примирие, и призова хората на власт да предприемат реални стъпки към деескалация и диалог в името на мира.

Украйна е въвлечена в жестоки сражения с Русия в продължение на вече почти четири години, след като руските сили нахлуха в съседната страна през февруари 2022 г. Русия контролира близо една пета от територията на Украйна и продължава да нанася удари по електропреносната мрежа на съседната страна в условията на изключително студеното време.

САЩ се опитват да посредничат за постигането на споразумение за прекратяване на войната и проведоха редица преговори с Украйна и Русия в опит да сложат край на конфликта.

"Нека спрем и това определено ще отвори пътя за по-цялостни мирни преговори", заяви Сибига.