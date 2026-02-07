Свят

Италианската полиция разследва възможен саботаж на железопътната мрежа близо до Болоня

Италианската държавна железопътна компания съобщи, че проблемът с линиите, възникнал в първия пълен ден на Зимните олимпийски игри, не е бил причинен от техническа неизправност

7 февруари 2026, 16:02
Италианската полиция разследва възможен саботаж на железопътната мрежа близо до Болоня
Източник: БТА

И талианската полиция разследва възможен саботаж, след като електропроводи, захранващи железопътни линии, бяха повредени близо до северния град Болоня. Това доведе до закъснения в движението на влаковете, предаде Ройтерс, като се позова на официален представител на властите.

Италианската държавна железопътна компания "Феровие дело стато" (FS) съобщи, че проблемът с линиите, възникнал в първия пълен ден на Зимните олимпийски игри, не е бил причинен от техническа неизправност.

Инцидентът наруши работата на един от най-натоварените железопътни възли в страната по линиите между Болоня и Милано, както и между Болоня и Венеция, което доведе до закъснения от до 90 минути за високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.

Милано е домакин на Зимните олимпийски игри заедно с Кортина, до която може да се стигне с влак от Венеция.

По време на Летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж саботьори извършиха посегателства срещу френската високоскоростна железопътна мрежа TGV при серия от атаки в ранни сутрешни часове, което доведе до хаос в транспорта преди церемонията по откриването.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
Саботаж Железопътни линии Италианска полиция Закъснения на влакове Болоня Зимни олимпийски игри Електропроводи Милано Железопътен транспорт Париж
Последвайте ни
Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано

Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано

Експерт: Изходът от войната в Украйна ще определи съдбата на Европа

Експерт: Изходът от войната в Украйна ще определи съдбата на Европа

Скандалът

Скандалът "Епстийн" поваля политическия елит на Европа - в САЩ обаче минават метър

Киев подкрепи призива на папа Лъв XIV за олимпийско примирие в Украйна

Киев подкрепи призива на папа Лъв XIV за олимпийско примирие в Украйна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
За пръв път в 12-годишната си история Nio излезе на печалба

За пръв път в 12-годишната си история Nio излезе на печалба

carmarket.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 21 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 19 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 21 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Лондон изпрати изтребители F-35 в Кипър заради напрежението между САЩ и Иран

Свят Преди 43 минути

Те са разположени в база "Акротири" на южния бряг на Кипър

,

Испания и Португалия днес ще бъдат ударени от нова буря

Свят Преди 1 час

Въпреки това агенцията обяви, че очаква валежите да не са толкова силни като тези, предизвикани преди дни от бурята „Леонардо“

Има ли дата за следващия кръг иранско-американски преговори по ядрения въпрос?

Има ли дата за следващия кръг иранско-американски преговори по ядрения въпрос?

Свят Преди 4 часа

САЩ и Ислямската република очакват новия тур разговори да се състои скоро

Предупреждения за наводнения и проливни валежи във Великобритания

Предупреждения за наводнения и проливни валежи във Великобритания

Свят Преди 4 часа

Код за опасно време е издаден и за 11 зони в Уелс

Русия атакува украинската енергийна инфраструктура

Русия атакува украинската енергийна инфраструктура

Свят Преди 4 часа

Правителството предприе спешни прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна, каза Шмигал

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Свят Преди 5 часа

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

България Преди 5 часа

Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите, коментира Христов

<p>С 5 месеца закъснение: Китайска телевизия пусна интервю с &quot;президента&quot;&nbsp;Илияна Йотова</p>

Китайска телевизия пусна интервю с Илияна Йотова: България може да е добър мост към Европа

България Преди 6 часа

Президентът впечатлена от чистотата на Пекин, модерната архитектура и уникалното съчетание на древно наследство с иновации.

Масови демонстрации очакват световните лидери на Мюнхенската конференция

Масови демонстрации очакват световните лидери на Мюнхенската конференция

Свят Преди 6 часа

Досега са регистрирани общо около 120 000 участници в организираните протести

<p>Човекът-паяк обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев</p>

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

България Преди 7 часа

Според публикация на Човека-паяк Иван Кристоф средствата са осигурени от международен донор чрез Special Operation Services T

"Правя крачка назад": Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

"Правя крачка назад": Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

България Преди 7 часа

Атанас Зафиров отбеляза, че лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП, а най-важен е въпросът за пътя

<p>Военни самолети на НАТО блокираха въздушното пространство над Полша</p>

Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

Свят Преди 7 часа

Въздушното пространство над Югоизточна Полша е блокирано, а полетите са спрени, за да се осигури безопасността на военните операции в региона

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Свят Преди 8 часа

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени"

<p>Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни</p>

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Свят Преди 8 часа

Публикацията предизвика широко възмущение и критики от видни обществени и политически фигури, включително от членове на Републиканската партия

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Свят Преди 8 часа

Министърът на отбраната Пийт Хегсет посочи в изявление, че Харвард „вече не отговаря на нуждите на военното министерство или военните служби“

<p>След преговорите - заплахи: Тръмп подготвя икономически удар срещу Иран</p>

Тръмп заплаши с наказателни мита търговските партньори на Иран

Свят Преди 8 часа

Президентът на САЩ обяви възможни тарифи до 25% за държави, които купуват петрол и услуги от Техеран, на фона на нови санкции и преговори за ядрената програма

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Кейли Куоко от "Теория за големия взрив" за депресията по време на развода: Мислех, че ще умра

Edna.bg

Не е само хубаво лице: тайните страни от живота на Ащън Къчър

Edna.bg

Руан Круз покачи преднината на Лудогорец

Gong.bg

Червен картон за Бидунга след нарушение срещу Дуарте

Gong.bg

Нова буря - втората за няколко дни, удря Испания и Португалия (ВИДЕО)

Nova.bg

Лондон изпрати изтребители F-35 в Кипър заради напрежението между САЩ и Иран

Nova.bg