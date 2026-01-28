Кой е Том Хоман, „граничният цар“ на Тръмп, изпратен в Минеаполис

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разположи своя „граничен цар“ Том Хоман, който да поеме ръководството на имиграционния контрол на място в Минеаполис, след като за по-малко от месец двама американски граждани бяха застреляни от федерални агенти в града, пише ВВС.

От Белия дом съобщиха, че Хоман, който е пристигнал в Минеаполис във вторник, вече ще бъде „основната точка за контакт на място“ и ще проведе срещи с градските власти.

Решението идва на фона на очакванията Грегъри Бовино – ръководител на Граничния патрул на САЩ и публично лице на кампанията на администрацията на Тръмп за масови депортации в американските градове – да напусне Минеаполис заедно с част от своите агенти.

64-годишният Хоман е възприеман едновременно като ключов съюзник на Тръмп и като фигура с десетилетия опит в имиграционната политика, натрупан както при републикански, така и при демократически администрации.

Who is Tom Homan, Trump's 'border tsar' deployed to Minneapolis? https://t.co/kIgxEvbIZa — BBC News (UK) (@BBCNews) January 28, 2026

Той е и сред най-гласовитите защитници на имиграционната политика на Тръмп и на кампанията за масово депортиране.

Родом от северната част на щата Ню Йорк, Хоман започва кариерата си в правоприлагащите органи като полицай, преди през 1984 г. да се присъедини към Граничния патрул в Южна Калифорния.

Четири години по-късно той постъпва в тогавашната Служба за имиграция и натурализация, като постепенно се изкачва в йерархията на имиграционните власти на САЩ.

До 2013 г., по време на администрацията на Барак Обама, Хоман заема сравнително малко известен, но влиятелен пост, оглавявайки звеното за правоприлагане и операции по отстраняване на лица към Имиграционния и митнически контрол (ICE).

Хоман е планирал да се пенсионира през 2017 г., само дни преди началото на първия президентски мандат на Тръмп.

Внезапно телефонно обаждане от новоизбрания началник на кабинета Джон Кели по време на партито му за пенсиониране обаче променя тези планове.

„Спомням си, че каза: Знам, че беше неподходящ момент, но новоизбраният президент искаше да остана и да управлявам [ICE]“, разказва Хоман в интервю от миналата година за Daily Caller. „В понеделник сутринта се обадих на Кели и казах, че искам да се върна.“

Подобно обаждане – този път от настоящия началник на кабинета Сузи Уайлс – отново го изважда от пенсиониране през 2024 г., малко преди началото на втория мандат на Тръмп.

Макар „граничен цар“ да е неофициален термин и да не представлява формално утвърдена длъжност, той се използва за обозначаване на роля в изпълнителната власт, която координира граничната и имиграционната политика между няколко федерални агенции. Позицията не подлежи на утвърждаване от Сената и е изцяло политическо назначение, правено директно от действащия президент.

През втория мандат на Тръмп Хоман се утвърди като гласовит защитник на широките цели на президента в областта на депортирането, обещавайки да се насочи към „най-лошите от най-лошите“ и да оспори тезата, че „тези, които прилагат закона, са лошите, а тези, които го нарушават, са жертвите“.

🇺🇸 Tom Homan, a trusted adviser of President Trump and former ICE director known as the “border czar,” has been sent to Minneapolis to work with local authorities on immigration issues.



Here is more about him pic.twitter.com/HJxU33Shiw — FRANCE 24 English (@France24_en) January 27, 2026

На практика обаче прилагането на имиграционните закони и опитите за фокус върху заплахите за обществената безопасност доведоха и до задържането на други нелегални мигранти без криминално минало – факт, който Хоман признава. Той обяснява това с отказа на т.нар. „градове убежища“ да съдействат на федералните имиграционни власти. Представители на администрацията подчертават, че самото незаконно пребиваване в САЩ представлява престъпление.

„Няма да инструктираме ICE да не арестува [някого], освен ако няма сериозно престъпление“, заяви Хоман пред репортери през юли в Белия дом, където се появява редовно. „Какво послание изпраща това на целия свят? Влезте в страната“, добави той.

През септември Белият дом публично защити Хоман, след като се появиха информации, че той е обвинен по дело за подкуп, което впоследствие беше прекратено от Министерството на правосъдието, след като Тръмп се върна на власт.

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит описа случая – при който се твърди, че Хоман е приел 50 000 долара от агенти под прикритие – като опит да бъде „вкаран в капан“ ключов съюзник на Тръмп.

Кой е Грег Бовино и защо е сменен?

За разлика от Хоман, Грег Бовино е прекарал почти цялата си кариера в правоохранителните органи в гранични райони. Той се присъединява към Граничния патрул през 1996 г. и служи на различни вътрешни постове в САЩ, както и в чужбина – в Хондурас и в Африка.

Роденият в Северна Каролина Бовино добива публична известност по време на втория мандат на Тръмп, когато поема водеща роля в имиграционните операции в Лос Анджелис, Чикаго, Ню Орлиънс и Минеаполис.

Той изпълнява ролята на „командир с пълномощия“ в Граничния патрул – неформална позиция извън официалната йерархия на службата. Граничният патрул е една от няколкото агенции, занимаващи се с имиграцията, които функционират под егидата на Министерството на вътрешната сигурност (DHS).

Според информации Бовино е пряко подчинен на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем. В неофициалната си роля той работи редом с ръководителя на Граничния патрул Майкъл Банкс и с комисаря по митниците и граничната защита Родни Скот.

Тактиките на Бовино са силно противоречиви, особено агресивният метод, известен като „завърти се и изгори“, при който се извършват бързи арести, преди протестиращи да успеят да се съберат на място.

„Ще се обърнем и ще продължим напред към следващата цел, и към следващата, и към следващата, и към следващата“, каза той пред Асошиейтед прес, описвайки подхода си. „Няма да спрем.“

Бовино си спечели репутация и на служител, склонен към открити конфронтации със законодатели.

През последните дни той публично влезе в спорове с представители и на двете основни партии, които изразиха притеснения относно дейността му в Минеаполис.

Ще доведе ли смяната на ръководството до промяна в Минеаполис?

Назначаването на Хоман на мястото на Бовино в Минеаполис се възприема от някои политически наблюдатели като признание от страна на Белия дом, че е необходима спешна корекция на курса на фона на нарастващото обществено напрежение.

На практика обаче малцина очакват тази промяна да доведе до съществена трансформация в подхода на администрацията към прилагането на имиграционните закони.

„Хоман има много повече години опит в ICE и се е занимавал с вътрешно правоприлагане“, коментира бившият служител по имиграцията към DHS Лора Рийс пред BBC, визирайки работата му в американски градове, отдалечени от границата. „За мен това не е изненада.“

Рийс, която в момента ръководи Центъра за гранична сигурност и имиграция към консервативно ориентираната фондация „Херитидж“ във Вашингтон, допълни, че макар Хоман да твърди, че се стреми първо да се насочи към „най-лошите“, всички нелегални мигранти, подлежащи на депортиране, ще продължат да бъдат „на масата“.

За имиграционните активисти кариерата на Хоман – включително твърдата му защита на политиката на Тръмп за разделяне на семейства, довела до отделянето на деца от родители без законен статут – означава, че те виждат малка практическа разлика между него и Бовино.

„Не съм сигурен, че това има голямо значение. Хоман е защитник на депортирането поради професионална несигурност и архитект на разделянето на семействата“, заяви Майкъл Лукенс, изпълнителен директор на Център „Амика“, организация, която подпомага имигранти с правен достъп и услуги.

„Мисля, че разликата е, че той е по-изпипан от Бовино. По-добър е в общуването с медиите и със заинтересованите страни“, добави Лукенс. „По-добър е в това, от което те имат нужда – някой, който да представя действията им такива, каквито са.“

„В крайна сметка това е въпрос дали Белият дом гледа на темата като на политически, а не като на човешки проблем“, заключи той. „Но няма свят, в който Хоман да бъде умерен.“