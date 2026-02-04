Имиграционните се изтеглят от Минеаполис

М инистерството на вътрешната сигурност изтегля 700 служители от Минеаполис „незабавно“, обяви назначеният от президента на Доналд Тръмп, Том Хоман, който отговаря за охраната на границите и депортацията на имигранти от САЩ.

Хоман посочи, че започва изтеглянето на 700 федерални служители, предава Си Ен Ен.

Около 3000 служители на Министерството на вътрешната сигурност бяха разположени в Минеаполис като част от операцията „Метро Сърдж“ срещу незаконните имигранти, започнала в началото на декември.

Действията на въпросните служители доведоха до протести и граждански вълнение, след като те убиха двама протестиращи американски граждани. Недоволството ескалира особено след убийството на Алекс Прети миналия месец.

