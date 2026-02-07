Молдова осъди трима за подготовка на безредици в лагери в Босна и Херцеговина и Сърбия

С ъд в Кишинев осъди трима души за участие в организирана престъпна група, която през 2024 г. е подготвяла масови насилствени безредици в Молдова и е организирала обучения в Босна и Херцеговина и Сърбия.

Тренировките са били организирани и ръководени от лица от Русия в сътрудничество с молдовски граждани, с цел предизвикване на нестабилност в страната преди президентските избори и референдума за присъединяване към Европейския съюз през 2024 г.

Информация за т.нар. „руски лагери“ в Босна и Херцеговина се появи още през октомври 2024 г., когато молдовските служби за сигурност съобщиха, че са идентифицирали над 100 млади хора, които са били обучавани в Русия, Босна и Херцеговина и Сърбия с цел дестабилизация на Молдова.

На 6 февруари съдът в молдовската столица осъди Алена Готко и Людмила Костенко на по четири години и един месец лишаване от свобода, а Владимир Харцевников получи присъда от пет години и четири месеца затвор. Решението е на първа инстанция. Подсъдимите не присъстваха при произнасянето на присъдата, като съдът разпореди задържането им за изтърпяване на наказанието. Присъдата подлежи на обжалване.

В мотивите си съдът посочва, че обвиняемите са действали като част от стабилна престъпна структура, координирана от Русия, с ясно разпределени роли. Дейностите им са включвали набиране на нови членове, логистична подкрепа, осигуряване на оборудване и провеждане на обучения за насилствени и дестабилизиращи действия.

Съществена част от решението е посветена на обученията, провеждани извън територията на Молдова, основно в Босна и Херцеговина и Сърбия. Съдът установява, че обвиняемите многократно са пребивавали в Босна и Херцеговина, включително в района на Гламочани, където са участвали в теоретични и практически занятия.

Тренировките са включвали управление и напреднала употреба на FPV дронове, свързването им с командни центрове, въздушно разузнаване в рамките на щурмови групи, както и симулации на пускане на взривни устройства с помощта на дронове. Обученията са обхващали и тактики за всяване на паника и хаос, пробиване на полицейски кордони, диверсионно-подривни действия, както и подготовка на запалителни и взривни средства.

Съдът заключава, че тези дейности са били пряко свързани с планове за организиране на насилствени безредици в Молдова. Сърбия е посочена както като място за обучение, така и като транзитна държава по маршрута към Босна и Херцеговина.

По данни на съда координаторът на групата е пребивавал в Русия, откъдето е давал указания на членовете, докато обученията и практическите действия са се провеждали в Босна и Херцеговина и Сърбия. Разследването е установило, че обвиняемите са пътували по маршрута Молдова - Сърбия –- Босна и Херцеговина, като са открити материални доказателства за престоя им и в двете държави.

Сред иззетите вещи са банкноти от Сърбия и Босна и Херцеговина, SIM карти, телекомуникационно оборудване и цифрови записи, създадени по време на престоя в лагерите. При обиските са намерени и части за дронове, VR очила, дистанционни управления, батерии, носители на данни и дигитални материали, които документират обученията и планираните действия, включително снимки, видеозаписи и инструкции за работа с дронове и подготовка на запалителни и взривни средства.