CEO-то на "Вашингтон пост" Уил Луис подаде оставка след съкращения и загуба на абонати

Джеф Д’Онофрио, финансов директор на вестника, който е собственост на Джеф Безос, ще поеме поста на главен изпълнителен директор

8 февруари 2026, 07:43
CEO-то на "Вашингтон пост" Уил Луис подаде оставка след съкращения и загуба на абонати
Източник: БТА/АП

Г лавният изпълнителен директор на вестник "Вашингтон пост"  Уил Луис обяви, че подава оставка, предадоха световните агенции. Решението е взето след като по-рано тази седмица бяха обявени мащабни съкращения във всекидневника.

„По време на моя мандат бяха взети трудни решения, за да се гарантира устойчивото бъдеще на "Вашингтон пост", така че и занапред, в продължение на много години, той да може да публикува висококачествени, безпристрастни новини за милиони читатели всеки ден“, написа Луис в съобщение до служителите, което беше споделено онлайн от ръководителя на бюрото на вестника в Белия дом Мат Вайзър.

Джеф Д’Онофрио, финансов директор на вестника, който е собственост на Джеф Безос, ще поеме поста на главен изпълнителен директор, съобщи вестникът.

Луис, който преди това е работил в "Уолстрийт джърнъл",  беше назначен на поста във "Вашингтон пост" през 2023 г. Той пое ролята от Фред Райън, който заемаше длъжността главен изпълнителен директор близо десетилетие.

Мандатът на Луис беше белязан от проблеми още от самото начало, когато имаше съкращения и неуспешен план за реорганизация на изданието, който доведе до напускането на главната редакторка Сали Бъзби.

Вестникът също така загуби десетки хиляди абонати, след като по нареждане на Безос в края на президентската кампания беше оттеглена подкрепата за кандидата на демократите за президент Камала Харис, като това беше вследствие на последвалите промени за насочване на редакционната политика в по-консервативна посока, отбелязва Асошиейтед прес.

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Уил Луис (роден през 1968 г.) е британски журналист и медиен ръководител. Започва кариерата си в журналистиката, като впоследствие става главен редактор на „The Daily Telegraph“. По-късно заема ръководни позиции, включително главен изпълнителен директор на Dow Jones и издател на „The Wall Street Journal“. Луис е известен със своето ръководство в различни големи медийни организации и приноса си към дигиталната трансформация и бизнес стратегията в медийната индустрия. През януари 2024 г. е назначен за главен изпълнителен директор и издател на „The Washington Post“.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
