Скандалът "Епстийн" поваля политическия елит на Европа - в САЩ обаче минават метър

Докато Европа се опитва да се справи със срама си, тя подчертава сравнителната липса на отчетност в Съединените щати

7 февруари 2026, 14:15
О т двете страни на Атлантика глави падат заради разкритията около Джефри Епстийн, пише Politico.

В Норвегия един високопоставен дипломат вече беше отстранен, а полицията започна разследване срещу бивш министър-председател. В Обединеното кралство бившият посланик в САЩ беше уволнен, а във вторник подаде оставка и от Камарата на лордовете. Полицията проверява информации, че е споделял чувствителна за пазарите информация с Епстийн.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-известен като принц Андрю, беше лишен от кралските си титли и от резиденцията си. Благотворителна организация, основана от бившата му съпруга Сара Фъргюсън, херцогинята на Йорк, ще преустанови дейността си за неопределено време след публикуването на имейли, в които тя нарича Епстийн "легенда" и "братът, който винаги съм искала".

Но докато европейският политически елит се опитва да разчисти собствената си каша и да се справи със срама около връзките си с осъдения сексуален престъпник, това неволно подчертава и нещо друго - сравнителната липса на отговорност в Съединените щати.

Нито един значим политик там не е понесъл сериозен удар. Последиците са ограничени. Около най-известните фигури, чиито имена излязоха в публикуваните съдебни документи, редиците бързо се затвориха.

В Обединеното кралство бившият посланик в САЩ Питър Манделсън, който призна, че е било грешка да вярва на Епстийн след осъждането му и да поддържа връзка с него, се превърна в тежест за британския премиер Киър Стармър. Макар Стармър никога да не е срещал лично Епстийн, някои настояват за оставката му заради назначаването на Манделсън. В четвъртък премиерът публично се извини на жертвите на Епстийн.

"Съжалявам", каза Стармър. "Съжалявам за това, което ви беше причинено, съжалявам, че толкова много хора с власт ви провалиха, съжалявам, че повярвах на лъжите на Манделсън и го назначих, и съжалявам, че дори сега сте принудени отново да гледате тази история да се разиграва публично."

В САЩ картината е различна. Републиканската партия на Доналд Тръмп до голяма степен си затвори очите или застана в защита на президента въпреки документираните му връзки с Епстийн и допълнителните непотвърдени обвинения, появили се миналата седмица.

Тръмп отрича да е извършил нарушение във връзка с обвиненията около Епстийн и няма доказателства, че е участвал в трафика на хора на Епстийн. Президентът твърди още, че двамата са се скарали и прекъснали отношенията си преди години.

Министърът на търговията Хауърд Лътник засега остава непокътнат на поста си. Миналата година Лътник каза в подкаст, че още през 2005 г. бил толкова отвратен от своя съсед Епстийн, че си обещал никога повече да не бъде в една стая с него. Но когато Министерството на правосъдието публикува над три милиона страници материали за покойния финансист, излязоха имейли, които подсказват по-близки отношения и че Лътник всъщност се е виждал с Епстийн по-късно по време на пътуване до карибския му остров. Говорител заяви, че търговският министър е имал "ограничени контакти с г-н Епстийн в присъствието на съпругата си и никога не е бил обвиняван в нарушение". Засега няма признаци това да е засегнало позициите му в кабинета на Тръмп.

По същия начин Goldman Sachs и главният изпълнителен директор Дейвид Соломон застанаха твърдо зад главния юрисконсулт на компанията Катрин Рюмлър, която от месеци е под обстрел в медиите заради връзките си с Епстийн, включително подарък, чанта Hermes за 9400 долара, и спа процедура във Four Seasons във Вашингтон. Соломон каза пред Wall Street Journal, че Рюмлър, бивш съветник на Белия дом при Барак Обама, е "широко уважавана и ценена в компанията".

Рюмлър заяви, че съжалява, че изобщо го е познавала, и че изпитва огромно съчувствие към жертвите на престъпленията на Епстийн.

Дори д-р Питър Атия, автор и влиятелен изследовател в областта на дълголетието и сътрудник на CBS News, запазва работата си въпреки участието си в множество имейли с Епстийн, в които обсъждат женски гениталии и "колко безумно" е бил животът на Епстийн. В имейл, който публикува в X, Атия се извини и заяви, че не е участвал в престъпна дейност, че контактите му с Епстийн нямат нищо общо със сексуално насилие или експлоатация, и че никога не е бил на самолета или острова му, нито на каквито и да било секс партита.

Някои виждат ограничените последици в обществена среда, в която някога дори изневяра или пушене на марихуана можеха да сложат край на кариера, като отражение на занижените стандарти в ерата на Тръмп, когато собствените му скандали и крайната поляризация водят до по-голяма търпимост към мириса на скандал. Те посочват номинациите за кабинета на бившия конгресмен Мат Гейц и на министъра на отбраната Пийт Хегсет, фигури, които в миналото биха били немислими заради обвиненията за участие в сексуални престъпления, които и двамата отричат.

"Част от това се дължи на общия хаос от тази страна на океана, където от 1600 Пенсилвания авеню непрекъснато излиза поток от скандали и Тръмп е задал тон на предизвикателство и отказ да приеме или почувства срам", каза Норм Айзен, бивш посланик на САЩ в Чехия и основател на Democracy Defenders Action. "Онези, които би трябвало да се срамуват, вместо това се окопават."

Вярно е, че няколко американски фигури, свързани с Епстийн, бяха принудени да се оттеглят от обществения живот. Сред тях са бившият финансов министър Лари Съмърс, който заяви, че е "дълбоко засрамен от действията си", както и председателят на Paul Weiss Брад Карп, който подаде оставка с аргумента, че това е в интерес на кантората. Дейвид Рос, бивш директор на музея Whitney, се оттегли от поста си в арт училище в Манхатън и каза, че се срамува, че е повярвал на лъжите на Епстийн. Но за много от най-известните елити, които са били в контакт с покойния сексуален престъпник, включително бившия съветник на Тръмп Стив Банън и милиардера Илон Мъск, единствената последица е ударът по репутацията им.

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

"Важно е не публикуването на част от досиетата за Епстийн, а преследването на онези, които са извършили чудовищни престъпления заедно с него", написа Мъск в X. "Когато има поне един арест, ще има малко справедливост. Ако не, всичко това е театър. Нищо повече от разсейване."

Банън по-рано е призовавал за независимо разследване на документите.

Банън, чест посетител на дома на Епстийн в Ню Йорк, е планирал документален филм за възстановяване на имиджа му и дори си е разменял съобщения с него за графика на проекта в деня, когато Епстийн беше арестуван през 2019 г. Въпреки това почти няма признаци скандалът да го е засегнал: той продължава да води предаването си "War Room" в Rumble, а политическите му коментари са широко отразявани в медиите.

Това е подход, съответстващ на стила на Тръмп никога да не отстъпва и сантиметър.

"Ние като американци трябва да се погледнем в огледалото. Защо не реагираме по същия начин, както Европа?", каза Руфъс Гифорд, бивш посланик на САЩ в Дания. "Без съмнение начинът, по който действа Тръмп, се е пренесъл в по-широкото общество. Но въпросът е дали това не е съществувало и преди него, а Тръмп просто е симптом на по-голям проблем."

Източник: Politico     
