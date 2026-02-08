България

Димитър Манолов: България е назад с минималните заплати, бюджета и пенсионната реформа

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов настоява за връзка между минималната заплата и минималната пенсия, по-добър бюджетен процес и реални решения за пазара на труда и еврозоната

8 февруари 2026, 08:16
Димитър Манолов: България е назад с минималните заплати, бюджета и пенсионната реформа
Източник: Архив

У частвахме в това държавата да заработи по начина, по който тя работи и сега. Това каза президентът на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ по повод 37-ата годишнина на синдиката, която се отбелязва на 8 февруари. По думите му не всичко през тези години е било успешно, а някои неща остават нерешени. От всички организации, които тогава бяха на терен, като че ли останахме само ние и колегите от КНСБ, добави Манолов.

По думите на Манолов и през 2026 г. КТ „Подкрепа“ ще участва в търсенето на решения на някои проблеми, свързани с работещите българи. Всеки ден се появяват нови предизвикателства, на които ще трябва да отговаряме по един или друг начин, каза президентът на синдиката.

  • Директивата за адекватните минимални заплати 

Основното предизвикателство в момента е включването в българското законодателство на изискванията на европейската директива за минималната работна заплата и за колективното трудово договаряне – тема, по която сме изключително назад и сме изпуснали всички срокове, заяви Манолов.

Бяхме домакини на целия този процес, за да направим каквото можем и да отговорим на тези изисквания, коментира президентът на КТ „Подкрепа“. Той посочи, че целта не е била постигната. По думите му търсенето на консенсус ще продължи. Манолов изрази надежда, че разговорите за директивата и нейното прилагане в българското законодателство ще се случат. Той определи като хубава идеята минималната работна заплата временно да бъде половината от средната, но поясни, че в дългосрочен план трябва да се промени.

Източник: iStock
  • Бюджет и еврозона

Според Димитър Манолов е предизвикателство това, че държавата започна новата година с т.нар. удължен бюджет. Това означава, че сме пропуснали една година от развитието си, смята той. И добави, че това се е случило на фона на влизането на страната ни в еврозоната.

Има твърде много системи, зависими от бюджета - общините, железопътният и градският транспорт и др., каза Манолов. По думите му една от сферите, която страда от липсата на редовен бюджет, е културата. Според него там са били необходими минимални средства за решаването на недофинансирането на библиотеки, галерии, читалища, театри и др.

Ако бюджетът бъде приет в средата на годината, може да се поправят някои неща, а за бюджета на текущата и на следващата година трябва да се говори едновременно, заяви президентът на КТ „Подкрепа“.

Относно въвеждането на еврото, Манолов смята, че е можело да има по-добра информираност за процеса и по-плавен преход.

Източник: iStock photos/Getty images
  • Пенсионна система и пазар на труда

Според Манолов и през тези години предстои разговор за състоянието на пенсионната система. В тази връзка той припомни, че КТ „Подкрепа“ не подкрепя предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи втория пенсионен стълб, с които се въвеждат мултифондове.

Формално ще има възможност за избор, но на практика това няма да се случи. Над 80% от осигурените във втория стълб не са избрали сами пенсионния си фонд, а са служебно разпределени, каза Манолов за част от аргументите на синдиката. Аз съм за допълнително пенсионно осигуряване, но то трябва да бъде честно и в полза на осигурените лица, коментира той.

Според Манолов пенсионната система има още нерешени проблеми. Той даде пример с минималната пенсия. Няма нито една минимална пенсия, която да не е дотирана от държавата. От години настоявам за математическа връзка между минималната работна заплата и минималната пенсия, така че човек, осигурявал се цял живот на минимална заплата, да получава реална минимална пенсия, каза той. Пенсията трябва да замества дохода от труд, а не да бъде социално подпомагане, обясни президентът на КТ „Подкрепа“.

По повод идеята добавката към пенсиите за Коледа и Великден да бъде гарантирана чрез закон, Манолов каза, че вече е станало традиция тази подкрепа за пенсионерите да се дава преди двата големи празника, като не очаква това да бъде прекъснато, за да се наложи записване в законодателството.

Манолов коментира предложенията за промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. По думите му предложението за увеличението на квоти за работници от трети страни „не бива да се развива по начина, по който се предлага“. В България има над милион и половина души в трудоспособна възраст, които не работят. Резервите трябва да се търсят в тази група, обясни позицията си Манолов. По думите му вносът на работна ръка е лесно решение, но в краткосрочен план. 

Източник: iStock
Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
КТ Подкрепа Минимална работна заплата Колективно трудово договаряне Европейски директиви Държавен бюджет Еврозона Пенсионна система Трудова миграция Социално осигуряване Нерешени проблеми
Последвайте ни

По темата

До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване

До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

Димитър Манолов: България е назад с минималните заплати, бюджета и пенсионната реформа

Димитър Манолов: България е назад с минималните заплати, бюджета и пенсионната реформа

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 11 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 12 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 9 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ад във фабрика в Китай - експлозия уби осем души</p>

Осем загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в Северен Китай

Свят Преди 4 минути

Взривът е станал във фабрика на „Цзяпън Биотех“ в провинция Шанси, задържан е законният представител на компанията, а причините за инцидента се разследват

<p>Подкрепата за Киев в Германия: Какво показват новите данни за конфликта?</p>

Проучване в Германия: Над 50% подкрепят увеличаване на помощта за Украйна срещу Русия

Свят Преди 31 минути

Анкета на ИНСА за „Билд“ показва, че мнозинството германци искат повече военна и финансова подкрепа за Киев и се страхуват от разширяване на войната към НАТО

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Любопитно Преди 1 час

Струва си да знаете с какво да ги комбинирате, за да намалите вредата

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Любопитно Преди 1 час

Отказването от тютюнопушенето не е лесна задача за мнозина, но ако го направите, ви очакват невероятни чувства

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Любопитно Преди 1 час

Сара Ректор става най-богатото чернокожо момиче в САЩ през 1913 г.

,

Близо 10 000 демонстранти се събраха в Берлин, за да призоват за демокрация в Иран

Свят Преди 10 часа

Митингът, проведен под мотото "Свобода за Иран", беше организиран от Иранското дружество в изгнание в Берлин

,

Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара

Любопитно Преди 11 часа

Първоначалната оценка на творбата беше между 1,5-2 милиона долара

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

България Преди 12 часа

Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Любопитно Преди 13 часа

Според експерти диетата играе централна роля във формирането на микробиома

,

Френската прокуратура разследва бивш министър за връзка с „Епстийн“

Свят Преди 13 часа

Натискът върху Ланг да подаде оставка като шеф на Института за арабския свят в Париж се засилва

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Свят Преди 14 часа

Той е бил поставен в предварителния арест в очакване на изслушване на 11 февруари

,

Иран арестува 11 членове на Кюрдската партия за свободен живот за саботаж

Свят Преди 14 часа

Кюрдската партия за свободен живот е класифицирана като терористична група от Турция и САЩ

Виктор Орбан ще пътува до Вашингтон за учредяването на Съвета за мир

Виктор Орбан ще пътува до Вашингтон за учредяването на Съвета за мир

Свят Преди 14 часа

Той ще пътува след две седмици

Зеленски: Русия иска Съединените щати да признаят Крим за руски

Зеленски: Русия иска Съединените щати да признаят Крим за руски

Свят Преди 14 часа

Държавният глава на Украйна каза, че краят на войната трябва да е достоен и стабилен

,

Експерт: Изходът от войната в Украйна ще определи съдбата на Европа

Свят Преди 15 часа

Това смята председателят на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер

,

Лондон изпрати изтребители F-35 в Кипър заради напрежението между САЩ и Иран

Свят Преди 16 часа

Те са разположени в база "Акротири" на южния бряг на Кипър

Всичко от днес

От мрежата

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

Ледена пързалка в каналите на Санкт Петербург

sinoptik.bg
1

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Кои са имениците на 8 февруари

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 февруари, неделя

Edna.bg

Григор Димитров започва с американец на силния турнир в Далас

Gong.bg

Вечната искра, която гори: Христо Стоичков на 60

Gong.bg

Трогателен клип за спасяването на две кучета развълнува социалните мрежи

Nova.bg

Не път, а пропаст: Защо хората в Ощава са откъснати от света

Nova.bg