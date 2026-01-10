Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

П ротестите срещу Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) продължават и днес след фаталната стрелба на 37-годишна жена в Минеаполис, като демонстрациите се разпространиха в няколко други щата на САЩ, предаде ДПА.
Според съобщения в медиите, десетки студенти са се присъединили към митинги в Минеаполис (щата Минесота), протестирайки срещу присъствието на служители на миграционната служба. Днес и утре са обявени стотици протести и митинги в цялата страна.
Коалиция от правозащитни и мигрантски организации твърдят, че акциите „трябва да останат мирни и да се фокусират върху противопоставянето на нарастващото насилие от страна на властите, както и на техните операции в местните общности и училища“.
37-годишна американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда. Убийството, заснето на видео, предизвика национален отзвук. Разследването на инцидента продължават.
Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей повтори критиките си по време на снощна пресконференция, заявявайки, че агенцията вреди на местната икономика, демокрацията и обществената сигурност. Той призова за задълбочено и прозрачно разследване с участието на правоохранителните органи на щата Минесота.
Министерството на правосъдието на САЩ възложи на ФБР да ръководи разследването. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че федералното правителство няма да сътрудничи с властите на Минесота, които той нарече корумпирани.
