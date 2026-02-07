Виктор Орбан ще пътува до Вашингтон за учредяването на Съвета за мир

У нгарският премиер Виктор Орбан днес заяви, че „след две седмици“ ще пътува до Вашингтон, за да присъства на учредителната среща на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

„Снощи получих покана – след две седмици ще се видим отново (с американския президент) във Вашингтон, за провеждането на учредителна среща на Съвета за мир“, каза Орбан на предизборен митинг в град Сомбатхей, в Западна Унгария, преди парламентарните избори през април.

Според плана на американския президент за прекратяване на войната в ивицата Газа, палестинската територия трябва да се управлява временно от технократския Национален комитет за управление на Газа (НКУГ) под наблюдението на Съвета за мир, председателстван лично от Тръмп.

Но проектът на Хартата на Съвета за мир не споменава изрично палестинската територия и му се приписва по-голяма цел - да допринесе за разрешаването на въоръжените конфликти по света.

В преамбюла му косвено се критикува ООН, заявявайки, че Съветът за мир трябва да има „смелостта да се отклони от подходи и институции, които твърде често са се проваляли“.

Редица държавни ръководители получиха покана да се присъединят към новата структура, включително Орбан, който е близък с Тръмп и я прие, отбелязва АФП.

Кандидатите за постоянно място в Съвета за мир трябва да платят билет на стойност от 1 милиард долара за участието си.