Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

С лед направените самоотводи на номинирани за председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия, в надпреварата за поста остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

БСП се събра на извънреден конгрес, Зафиров подаде оставка

Обявено бе, че гласуването ще започне днес в 19 ч. Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП.

Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Това стана по време на извънредния конгрес на партията, за който близо 700 делегати се събраха в зала 3 на НДК. До него се стигна след оставката на кабинета „Желязков”, последвана от оставките на Изпълнителното бюро на БСП.