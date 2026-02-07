Иран арестува 11 членове на Кюрдската партия за свободен живот за саботаж

И ран съобщи, че е арестувал 11 души, които са членове на Кюрдската партия за свободен живот - групировка, смятана от Техеран за „терористична“, преди да извършат саботажни действия, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на иранската държавна телевизия.

От създаването си през 2004 г. Кюрдската партия за свободен живот - клон на Кюрдската работническа партия, е замесена в операциите срещу иранските военни сили.

Арестуваните в западната част на Иран са осъществили „директен контакт с членове на Кюрдската партия за свободен живот, опитали са се да извършат саботажни действия и да нарушат обществената сигурност“, уточни иранската новинарска агенция Фарс.

„Те бяха идентифицирани и арестувани преди да успеят да извършат деянието“, добавя агенцията, позовавайки се на Мохсен Карими, служител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в западната част на Иран.

Кюрдската партия за свободен живот е класифицирана като терористична група от Турция и САЩ.